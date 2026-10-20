Жемчужины Беларуси. Династии многодетных семей со всей страны поделились историей своего рода и традициями

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страницы республиканского семейного альбома полистали сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, где чествуют семейные династии со всей Беларуси. Красивое, теплое мероприятие "Профессия "Многодетная мама" организовала Палата представителей, передает корреспондент БЕЛТА.





Трогательные выступления, окутав зал атмосферой абсолютной любви, показали семьи из династий Тарасевичи - Громы - Уродничи (Брестская область), Крепсы - Петушковы - Павловские (Лиозненский район), Ковраги - Жовнерчуки - Шустовы (Гомельская область), Зинковичи - Ашурко - Дубковы (Кореличский район), Рутко - Головатко - Пинчуки - Касперовичи (Минская область), Лисицыны - Аношко - Журавлевы (Могилевская область), Бусько - Задушинские - Копенковы (Минск).

За успехами каждой из этих больших, красивых, самодостаточных семей кроется серьезный каждодневный труд: бессонные ночи, переживания, желание и стремление посвятить время каждому ребенку одинаково. За успехами каждой из этих больших, красивых, самодостаточных семей кроется серьезный каждодневный труд: бессонные ночи, переживания, желание и стремление посвятить время каждому ребенку одинаково.





"Семья - не только ячейка общества, но и основа белорусского государства, - отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, приветствуя представителей семейных династий. - В таких семьях растут настоящие патриоты, которые устремлены в будущее. Вы представляете разные профессии. Это говорит о том, что у нас в государстве есть возможность развиваться каждому".





По словам спикера, в белорусском государстве уделяется повышенное внимание теме детства, материнства, многодетным семьям, и наверняка представители семейных династий это чувствуют. Депутатский корпус не остается в стороне. В настоящее время рассматриваются корректировки в Кодекс о браке и семье.





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