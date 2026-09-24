Ждать ли бабье лето? Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до +21°С

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до плюс 21 градуса. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."Сентябрь на этой неделе погрузил белорусов в глубокую осень, опережая не только температурные показатели, но и превышая нормы осадков, положенные по календарю. Так, активные южные циклоны принесли в белорусские края знатные порции черноморской влаги. В результате чего местами за сутки выпало 30 мм (половина месячной нормы), а в отдельных регионах начиная с сентября копилка небесной влаги уже более чем в два раза превышает средние многолетние значения. При этом циклоны, кружась над белорусскими просторами, продолжают заполняться холодным воздухом, тем самым способствуя поддержанию отрицательной температурной аномалии, составляющей 1-2 градуса и усугубляемой неприятным порывистым ветром. Однако после недели ненастных циклонов впереди нас ожидает неделя тихой осенней погоды на фоне антициклона, по периферии которого будет поступать более теплый воздух, если все пойдет по плану, то в конце сентября есть вероятность наступления бабьего лета. Поскольку до конца текущей недели в Беларуси будет преобладать циклонический тип циркуляции, то сохранится облачная с осадками погода. В ближайшие сутки (25 сентября) синоптическая ситуация в стране по-прежнему будет определяться влиянием южного циклона, центр которого сместится из Псковской области России на Эстонию. В результате чего в большинстве районов страны пройдут дожди различной интенсивности. В ночные часы по северу осадки будут достигать сильных критериев. В связи с неблагоприятным гидрометеорологическим явлением на ночь 25 сентября (пятница) объявлен оранжевый уровень опасности. 26-27 сентября (суббота - воскресенье) ожидается смещение фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с Балтийского моря и северо-востока Польши. Поэтому осадки продолжат отмечаться на большей части территории. Вместе с тем вследствие адвекции воздушной массы северных широт сохранится пониженный температурный режим с ночными минимумами 5-11 градусов и дневными максимумами в 11-18 градусов, лишь 27 сентября (воскресенье) местами по юго-западу воздух прогреется до плюс 20", - рассказали в Белгидромете.В пятницу,, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем - плюс 11-17.В субботу,, на большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем будет 11-18 градусов выше нуля.В воскресенье,, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем будет от плюс 12 градусов по северо-востоку до плюс 20 градусов по юго-западу."На следующей рабочей неделе (28-30 сентября) синоптическая ситуация изменится: фронтальные разделы покинут территорию нашей страны и погодные условия станет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому установится преимущественно сухая погода, лишь 28 сентября (понедельник) местами по востоку при развитии кучево-дождевой облачности пройдут кратковременные дожди. При этом с Западной Европы начнет поступать более теплый воздух, температурный фон повысится и на середину дня окажется в пределах от 14 до 21 градуса. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться туманы", - поделились прогнозом синоптики.В понедельник,, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов, днем - плюс 14-21.Во вторник,, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - плюс 14-21.В среду,, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла, местами - плюс 10-12. Днем будет 14-21 градус выше нуля.