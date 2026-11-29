29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ прокомментировал, как ведомство реагирует на комментарии и жалобы на просторах интернета, в чат-ботах и соцсетях. Об этом сообщает БЕЛТА.
По мнению министра, к каждому подобному случаю необходимо подходить дифференцированно. "Конечно, мы должны реагировать на том или ином уровне, быть быстрыми, ответственными и справедливыми. Если мы не будем самостоятельно выявлять те проблемы, которые нам преподносят наши граждане, нам обязательно укажут на них контролирующие органы", - подчеркнул он.
Глава ведомства напомнил об одном видео, опубликованном в ТiкТок. Его автор заснял амбарный замок на двери туалета в одной из районных поликлиник. "В реальности не было ничего страшного, потому что рядом был открыт и доступен для посетителей учреждения другой туалет. Но, к сожалению, проблема заключалась в том, что эта комната никак не была обозначена. Мы отреагировали максимально молниеносно в этом случае", - сказал он.
Александр Ходжаев подчеркнул, что в подобных ситуациях важна реакция на уровне самой организации здравоохранения. "В этом и есть показатель вовлеченности каждого руководителя, каждого ответственного того или иного отделения за обстоятельства и условия, в которых они работают. Необходимо понимать, что если их реакция не будет быстрой, то возможность получить ее через другие каналы, опубликовав видео в том же ТiкТок, у граждан, конечно, имеется", - подчеркнул министр здравоохранения.-0-
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Общество
29 ноября 2026, 21:54
Жалобы в Сети. Министр здравоохранения о реакции ведомства на комментарии в интернете
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