Завершающий этап подготовки гуманитарной миссии в Алешках был проведен в Гомеле - Лантратова

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Завершающий этап подготовки гуманитарной миссии в Алешках был проведен в Гомеле, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как шла подготовка? Мы с Дмитрием Лубенцом (уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека. - Прим. БЕЛТА) встретились уже на завершающем этапе в Гомеле в Республике Беларусь, где прошел уже завершающий этап переговоров, к которым мы готовились, в ходе которых мы подписали соглашения. Одно - на русском языке, одно - на украинском языке, где мы четко прописали все этапы проведения гуманитарной миссии", - сказала Яна Лантратова.





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