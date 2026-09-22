Заседание ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне - Турчин

"Президент Беларуси, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание VII Всебелорусского народного собрания 17-18 декабря 2026 года в Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан организационный комитет по подготовке и проведению заседаний VII Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы проводим первое заседание нашего оргкомитета в текущем году", - сказал Александр Турчин.
Текущий год является для ВНС знаковым - исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. "Считаю, что в юбилейный год третье заседание VII Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне", - подчеркнул премьер-министр.-0-
Фото Виталия Пивоварчика