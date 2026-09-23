Заседание Совета руководителей таможенных служб стран СНГ принимает Брест

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте проходит 83-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.



В Бресте собрались руководители таможенных служб Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. "В рамках Совета руководителей таможенных служб СНГ обсуждаются вопросы взаимодействия при обеспечении транзитного перемещения товаров. Это основное. Евразийский экономический союз с другими странами СНГ взаимодействует по линии перевозки таможенных грузов. Это для таможенных целей очень важно. Будем обмениваться нашими лучшими практиками по применению программных продуктов, сканированию транспортных средств, изучению полученных сканограмм", - отметил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.



Руководители таможенных служб СНГ встречаются дважды в год. Они обмениваются опытом, обсуждают изменения и новшества. "Между заседаниями всегда есть вопросы, которые нужно срочно урегулировать. Такие встречи позволяют нам поддерживать контакты, решать возникающие у бизнеса вопросы по порядку прохождения транспортных средств между нашими странами", - подчеркнул Владимир Орловский. Сегодняшняя повестка также насыщенная.



Заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ проводится для координации практического взаимодействия, совершенствования таможенного администрирования и укрепления интеграции на пространстве Содружества.



Помимо этого, 24 сентября в Бресте пройдет 55-е заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов ЕАЭС.



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