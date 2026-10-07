Заседание Совета председателей верховных (высших) судов СНГ пройдет в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 8 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного Суда Беларуси.



В заседании планируется участие руководителей высших судебных органов Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении (дистанционно), Кыргызстана, России, Узбекистана, а также представителей государственных органов Беларуси и Исполнительного комитета СНГ.



Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам, приоритетным направлениям и формам сотрудничества судебных органов в формате СНГ, обсудят результаты проведенного изучения и обобщения судебной практики рассмотрения дел (ходатайств) о признании и исполнении решений иностранных судов государств - участников СНГ за 2022-2024 годы, а также иные направления сотрудничества.



Соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников Содружества Независимых Государств подписано 15 октября 2021 года на заседании Совета глав государств СНГ и вступило в силу 26 ноября 2022 года.



Совет является межгосударственным органом СНГ и образован для выработки согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, его организационного обеспечения и содействия практической реализации в целях укрепления межгосударственного правового сотрудничества в судебной сфере и расширения механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами. Он призван повысить эффективность обмена опытом между государствами по вопросам судопроизводства, а также способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия.



Одной из основных функций Совета является обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в СНГ.



Председательство в Совете председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ в декабре 2024 года приняла Беларусь.-0-