Защита прав несовершеннолетних, предотвращение пожаров и ДТП: Генпрокуратура подвела итоги работы

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:25 "300 талантов для Королевы". Соревнования по легкой атлетике для младших школьников стартовали в Беларуси Спорт
13:25 Глава МИД Беларуси прокомментировал планы Азербайджана принять председательство в СНГ в 2028 году Политика
13:21 Туркменистан ввел новые правила для путешественников. Что меняется для белорусских туристов Общество
13:20 Срок уплаты взноса по обязательному страхованию строений истекает 31 октября - Минфин Экономика
13:20 Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста, предела интеграции нет Политика
13:12 Уборку кукурузы на зерно ведут аграрии Витебского района Регионы
13:00 Генпрокурор рассказал о проверках в АПК, деревообработке и строительстве. Какие выявлены нарушения? Общество
12:53 Названы обладатели Нобелевской премии 2026 года по химии В мире
12:46 Литва получила от США первые боевые дроны Switchblade 600 В мире
12:45 Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ Президент
12:30 Темп работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия соответствует ее целям - МИД Общество
12:29 Защита прав несовершеннолетних, предотвращение пожаров и ДТП: Генпрокуратура подвела итоги работы Общество
12:28 Обмен информацией и кибербезопасность: в ШОС обозначили приоритеты борьбы с терроризмом Общество
12:28 От народной музыки до золотых хитов шансона. Чем удивит минчан третий "Душевный фестиваль" Афиша
12:21 Лукашенко и Путин провели телефонный разговор Президент
12:14 Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С Общество
12:12 В РАТС ШОС рассказали, на каком этапе образование Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам Общество
12:09 Сколько объектов попало в Единый реестр пустующих домов с момента его создания, рассказал эксперт Общество
12:04 За девять месяцев в Минской области отремонтировано более 3 млн кв.м дорог в населенных пунктах Регионы
12:03 В Витебской области начали подавать отопление в жилищный фонд Регионы
12:02 Информация о более чем 1,5 млн объектов недвижимости содержится в Едином реестре имущества Общество
11:59 Министерства иностранных дел Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества Политика
11:51 Почти 70% опрошенных немцев считают канцлерство Мерца провальным В мире
11:45 Уровень террористической угрозы в Беларуси остается низким благодаря действиям силовых органов - Неверовский Общество
11:41 В Беларуси усовершенствуют антикоррупционное законодательство Общество
11:37 Генпрокуратура направила в суд дело о мошенничестве на сумму более 1,6 млн рублей Общество
11:25 Евросоюз намерен ввести специальный налог для крупных корпораций - FT В мире
11:24 В ООН подчеркнули важность единства и приверженности борьбе с терроризмом Общество
11:24 Аграрии Минской области намолотили более 100 тыс. тонн зерна кукурузы Регионы
11:16 Количество экстремистских преступлений постепенно уменьшается - Гора Общество
Все новости
Все новости

Защита прав несовершеннолетних, предотвращение пожаров и ДТП: Генпрокуратура подвела итоги работы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 12:29

Защита прав несовершеннолетних, предотвращение пожаров и ДТП: Генпрокуратура подвела итоги работы

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие меры принимаются в Беларуси для защиты прав несовершеннолетних, предотвращения гибели и травмирования людей при пожарах, а также дорожно-транспортных происшествий, рассказал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из приоритетов надзорной деятельности прокуроров - защита прав несовершеннолетних. Отмечено снижение количества детей, погибших от внешних причин. К основным из них отнесены суициды, ДТП, утопление и падение с высоты. В большинстве случаев гибель несовершеннолетних была связана с их неосторожностью, а также с ненадлежащим выполнением родителями обязанностей по воспитанию и содержанию. Каждый седьмой такой факт обусловлен семейным неблагополучием. "Вместе с тем обнаружены факты несвоевременного выявления семейного неблагополучия, непринятия мер со стороны органов местной власти по государственной защите детей, отсутствия должной координации работы", - обратил внимание Дмитрий Гора.
Установлена необходимость совершенствования законодательства и ограничения участия несовершеннолетних в электронных лотереях. Ранее не были установлены возрастные ограничения к участникам лотерей. Утвержденные учредителями лотерей инструкции о порядке их проведения предусматривали регистрацию и совершение лотерейных ставок на интернет-сайтах и в мобильных приложениях лишь по номеру мобильного телефона. При этом механизм идентификации личности и подтверждения возраста участника отсутствовал. "Участие несовершеннолетних в электронных лотереях, схожих с азартными играми, негативно влияет на их психическое состояние, способствует совершению подростками хищений и даже суицидов", - подчеркнул генпрокурор. По предложению Генеральной прокуратуры 20 февраля 2026 года внесены изменения в указ главы государства, которыми запрещено участие несовершеннолетних в электронных мгновенных лотереях.
Говоря об общенадзорной деятельности, которая направлена на выполнение поручений главы государства, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, соблюдение в целом прав и свобод граждан, а также экономических интересов государства, Дмитрий Гора отметил, что проведено более 13 тыс. проверок. По их результатам свыше 59 тыс. физических и юридических лиц привлечены к различным видам ответственности. По требованиям прокуроров виновные во внесудебном порядке возместили причиненный ими ущерб в сумме около 105 млн рублей.

"Органы прокуратуры реализовали мероприятия, цель которых - повысить результативность работы компетентных органов по недопущению гибели и травмирования людей при пожарах. Количество погибших в прошлом году незначительно сократилось. Однако результаты проверок показали недостаточность принятых уполномоченными службами и организациями мер по линии пожарной безопасности", - сказал Дмитрий Гора.
В частности, во всех регионах обнаружены факты ненадлежащего взаимодействия субъектов профилактики при предупреждении пожаров в жилом секторе и проведения индивидуальной профилактической работы. Обмен информацией и рассмотрение сведений о выявленных признаках небезопасного проживания были несвоевременными. Генеральная прокуратура сообщила об указанных проблемах в правительство.

В 2025 году число ДТП в стране, а также погибших и травмированных в них лиц сократилось. "Вместе с тем во всех регионах выявлены упущения в текущем содержании автомобильных дорог. Должным образом не был налажен предрейсовый контроль за техническим состоянием транспортных средств организаций дорожного хозяйства. Установлено свыше 2 тыс. случаев участия в дорожном движении транспорта без соответствующего разрешения. На некоторых предприятиях не наладили надлежащий учет ДТП, не проводили детальный анализ причин и условий, которые способствовали авариям", - отметил генеральный прокурор.
За последние полтора года прокуроры изучили более 220 тыс. дел об административных правонарушениях, в том числе почти 50 тыс. по линии ГАИ, отменено 10,5 тыс. постановлений. В целях предупреждения травмирования и гибели граждан на дорогах ряд водителей по требованиям прокуроров привлечен к более строгой ответственности за несоблюдение скоростного режима.

Приняты и другие меры для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, обнаружены факты продажи мопедов, максимальная скорость которых составляла 90 км/ч вместо допустимой 50 км/ч. Фактически под видом мопедов реализовывались транспортные средства, которые по мощности двигателя относились к мотоциклам, что представляло потенциальную угрозу безопасности дорожного движения. По итогам прокурорской проверки Государственный комитет по стандартизации запретил реализацию 71 наименования компонентов транспортных средств и ограничил продажу такой продукции.-0-

Фото Николая Петрова
Теги
Беларусь Гора прокуратура
Новости рубрики Общество
Фото из архива Туркменистан ввел новые правила для путешественников. Что меняется для белорусских туристов
Генпрокурор рассказал о проверках в АПК, деревообработке и строительстве. Какие выявлены нарушения?
Сергей Лукашевич Темп работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия соответствует ее целям - МИД
"В лесном хозяйстве посторонних людей не бывает": как устроена жизнь лесхоза
Обмен информацией и кибербезопасность: в ШОС обозначили приоритеты борьбы с терроризмом
Фото из архива Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С
  • Главная
  • Защита прав несовершеннолетних, предотвращение пожаров и ДТП: Генпрокуратура подвела итоги работы
    • Главное
    Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ
    Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
    Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста, предела интеграции нет
    Уровень террористической угрозы в Беларуси остается низким благодаря действиям силовых органов - Неверовский
    Топ-новости
    Экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы установлены в Беларуси
    Министерства иностранных дел Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества
    Генпрокурор рассказал о проверках в АПК, деревообработке и строительстве. Какие выявлены нарушения?
    РАТС ШОС: Беларусь проявила себя активным приверженцем курса на укрепление "шанхайской семьи"
    МТС открывает доступ к "гигабитному" 5G в Гродно
    Туркменистан ввел новые правила для путешественников. Что меняется для белорусских туристов
    Участники Контртеррористического форума возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске
    Участники учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026" направляются в Беларусь
    В Беларуси уровень преступности в 2025 году снизился на 13%. Тенденция продолжается 
    Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С
    Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
    В Витебской области начали подавать отопление в жилищный фонд
    Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз - ГПК
    "Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
    Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси?
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.