Защита прав несовершеннолетних, предотвращение пожаров и ДТП: Генпрокуратура подвела итоги работы

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Установлена необходимость совершенствования законодательства и ограничения участия несовершеннолетних в электронных лотереях. Ранее не были установлены возрастные ограничения к участникам лотерей. Утвержденные учредителями лотерей инструкции о порядке их проведения предусматривали регистрацию и совершение лотерейных ставок на интернет-сайтах и в мобильных приложениях лишь по номеру мобильного телефона. При этом механизм идентификации личности и подтверждения возраста участника отсутствовал. "Участие несовершеннолетних в электронных лотереях, схожих с азартными играми, негативно влияет на их психическое состояние, способствует совершению подростками хищений и даже суицидов", - подчеркнул генпрокурор. По предложению Генеральной прокуратуры 20 февраля 2026 года внесены изменения в указ главы государства, которыми запрещено участие несовершеннолетних в электронных мгновенных лотереях.
Говоря об общенадзорной деятельности, которая направлена на выполнение поручений главы государства, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, соблюдение в целом прав и свобод граждан, а также экономических интересов государства, Дмитрий Гора отметил, что проведено более 13 тыс. проверок. По их результатам свыше 59 тыс. физических и юридических лиц привлечены к различным видам ответственности. По требованиям прокуроров виновные во внесудебном порядке возместили причиненный ими ущерб в сумме около 105 млн рублей.
"Органы прокуратуры реализовали мероприятия, цель которых - повысить результативность работы компетентных органов по недопущению гибели и травмирования людей при пожарах. Количество погибших в прошлом году незначительно сократилось. Однако результаты проверок показали недостаточность принятых уполномоченными службами и организациями мер по линии пожарной безопасности", - сказал Дмитрий Гора.
В частности, во всех регионах обнаружены факты ненадлежащего взаимодействия субъектов профилактики при предупреждении пожаров в жилом секторе и проведения индивидуальной профилактической работы. Обмен информацией и рассмотрение сведений о выявленных признаках небезопасного проживания были несвоевременными. Генеральная прокуратура сообщила об указанных проблемах в правительство.
В 2025 году число ДТП в стране, а также погибших и травмированных в них лиц сократилось. "Вместе с тем во всех регионах выявлены упущения в текущем содержании автомобильных дорог. Должным образом не был налажен предрейсовый контроль за техническим состоянием транспортных средств организаций дорожного хозяйства. Установлено свыше 2 тыс. случаев участия в дорожном движении транспорта без соответствующего разрешения. На некоторых предприятиях не наладили надлежащий учет ДТП, не проводили детальный анализ причин и условий, которые способствовали авариям", - отметил генеральный прокурор.
За последние полтора года прокуроры изучили более 220 тыс. дел об административных правонарушениях, в том числе почти 50 тыс. по линии ГАИ, отменено 10,5 тыс. постановлений. В целях предупреждения травмирования и гибели граждан на дорогах ряд водителей по требованиям прокуроров привлечен к более строгой ответственности за несоблюдение скоростного режима.
Приняты и другие меры для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, обнаружены факты продажи мопедов, максимальная скорость которых составляла 90 км/ч вместо допустимой 50 км/ч. Фактически под видом мопедов реализовывались транспортные средства, которые по мощности двигателя относились к мотоциклам, что представляло потенциальную угрозу безопасности дорожного движения. По итогам прокурорской проверки Государственный комитет по стандартизации запретил реализацию 71 наименования компонентов транспортных средств и ограничил продажу такой продукции.-0-
Фото Николая Петрова