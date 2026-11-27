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Фото Николая Петрова

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основу законодательной деятельности в Беларуси после референдума 1996 года легли принципы социальной справедливости, защиты интересов граждан. Об этом сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко во время парламентских чтений на тему "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность (с 1996 года по настоящее время)", передает корреспондент БЕЛТА."28 ноября 1996 года в соответствии с указом Президента Беларуси состоялось первое заседание Палаты представителей первого созыва. За этим событием стоит осознанный выбор миллионов наших сограждан, определивших долгосрочную стратегию развития государства на республиканском референдуме. Мы хорошо помним тот сложнейший период, когда решалась судьба Беларуси. Люди устали от острейшего политического и экономического кризиса, вызванного крушением Советского Союза, разрывом производственных связей и стремлением отдельных политических сил при поддержке Запада разрушить мощнейший народно-хозяйственный потенциал нашей республики и изменить ее конституционный строй. В этот критический момент в полной мере проявилась мудрость белорусов", - сказал Игорь Сергеенко.Спикер также указал на то, что поддержанная на референдуме 1996 года редакция Конституции установила сильную президентскую власть, обеспечила согласованную работу всех ветвей власти по реализации курса на сохранение суверенитета и построение социального правового государства. "Проведенная конституционная реформа открыла новую страницу в летописи белорусского парламентаризма, законодательный орган стал двухпалатным, а депутаты Палаты представителей начали осуществлять свои полномочия на профессиональной основе. Но самое главное - в основу законодательной деятельности легли принципы социальной справедливости, защиты интересов граждан, понимание, что законотворчество должно идти от жизни и прочно опираться на реальные запросы общества", - отметил председатель Палаты представителей.