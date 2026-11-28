Это утро в Жлобинском райисполкоме началось с рабочего совещания под руководством заместителя Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Андрея Горбатенко. "Обороноспособность страны - свод серьезных мероприятий по обеспечению мира и спокойствия в республике. Государством создана соответствующая система обеспечения военной безопасности, и она успешно функционирует. Это также и ответственность всего населения. Народное ополчение - одно из звеньев, позволяющее обеспечивать сохранение мира, порядка и спокойствия на местах: в деревнях, городах, других населенных пунктах. Также при необходимости они должны оказывать помощь территориальным органам внутренних дел в деле обеспечения устойчивого функционирования всех систем для благополучной жизни населения", - обозначил он.Председатель Жлобинского райисполкома Сергей Ярец доложил о формировании отрядов народного ополчения в районе. "Наш район имеет индустриально-аграрную направленность, на территории есть стратегические объекты. Площадь района - свыше 2 тыс. кв.км, более 150 населенных пунктов, 15 сельских советов. Население - около 97 тыс. человек, примерно 47% от общего числа составляют мужчины. На учебные сборы прибыли более 70 человек", - рассказал он.Сборы проходят на базе трех сельских советов Жлобинского района, было создано три отряда по 24 добровольца в каждом. Из 72 человек - 9 женщин. На учения прибыли две супружеские пары. Кроме того, определены и списки резервного состава подразделений.В составе отрядов - люди разных профессий, среди них - педагоги, аграрии, производственники, представители социальной сферы и культуры, водители и пенсионеры.В первый день прошло своего рода посвящение добровольцев в народные ополченцы. В торжественной обстановке на построении с соблюдением ритуала участникам сбора вручили удостоверения, отличительные знаки."Люди положительно восприняли участие в сборах. Каждый понимает поставленные перед ним задачи, к их выполнению добровольцы подошли ответственно", - дополнил Сергей Ярец.Серьезную помощь оказывают на сборах внутренние войска, а также РОВД.Ситуация на контроле и у руководства области. На совещании подробно проанализировали и обсудили задачи по всем направлениям. В Гомельской области этой теме всегда уделяется пристальное внимание, в плановом порядке выполняются все мероприятия. Предусмотрено все необходимое: от форменного обмундирования до объектов инфраструктуры.Как заверил заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский, в каждом районе юго-восточного региона обустроены стрельбища. Это направление было проработано ранее по программе подготовки подразделений территориальной обороны.В программе первых дней сборов - повторение базиса законодательства, ознакомление с правовыми основами деятельности и обязанностями добровольцев народного ополчения, отработка оказания первой помощи, тактическая подготовка и обращение со стрелковым оружием. Предусмотрены и занятия на стрельбище, а также патрулирование и охрана общественного порядка, обозначенных объектов."Личный состав добровольческих формирований был ознакомлен с общей тактикой использования огнестрельного оружия, его отличительными характеристиками. Кроме того, участникам сборов продемонстрированы беспилотные летательные аппараты. Мы подробно объяснили их предназначение, особенности применения, а также угрозы, которые эти устройства могут представлять на современном этапе их развития. Добровольцы получили полное представление об этом. Полученные знания и навыки они смогут применять в дальнейшем", - убежден боец отряда специального назначения внутренних войск МВД Беларуси "Буран".С гордостью говорит о добровольцах командир отряда народного ополчения Лукского сельсовета Иван Чернов. "Видно, что люди откликнулись с удовольствием. Для некоторых такой опыт в новинку. Вся программа важна, но особенный пункт для мужчин, конечно же, стрельбы. Все настроены позитивно, вовлечены в процесс. Каждый понимает, как важно в случае необходимости встать на защиту своего дома, улицы, агрогородка, страны. Готовы подключиться и поддерживать общественный порядок. Эти сборы краткосрочные, проходят всего несколько дней. Но и этого достаточно при такой насыщенной программе, чтобы вспомнить и правовые основы, и азы оказания первой помощи, и пройти огневую подготовку. Общее представление у добровольцев однозначно будет, как и понимание того, как действовать при необходимости", - заверил он.Добровольцы уже приступили к практическому этапу обучения. Сегодня они повторили теорию огневой подготовки с выездом на стрельбище, организованное на территории вблизи населенного пункта Горки. Приступили и к стрельбе.Денис Приходько трудится в агропредприятии "Папоротное". Аграрий не скрывает: такие сборы помогают расширять привычную картину будней. "Мне очень интересно сменить обстановку. Впервые на таких сборах. Так сложилась жизнь, что службу в армии не проходил, поэтому многое в новинку сейчас. Конечно, определенную базу получил на курсе допризывной подготовки в школе. У нас был очень строгий преподаватель, и мы уже тогда ощутили, что значит дисциплина военнослужащих", - поделился он.Присоединиться к народному ополчению решил осознанно и быстро, заверил Денис Приходько. Здесь получил не только новые навыки и знания, но и приобрел новых знакомых, с которыми можно обсудить и житейские темы, и аграрные вопросы, и задачи в отряде.Красота сборам не помеха, уверена библиотекарь Лукской сельской библиотеки Анастасия Киреенко. Форма цвета хаки только подчеркивает ее натуральную привлекательность. Аккуратные локоны, легкий макияж и позитивный настрой - на сборы она прибыла во всех смыслах во всеоружии. Полное обмундирование сначала показалось немного тяжеловатым, рассказала она. Однако вскоре привыкла и, погрузившись в работу, практически не замечает веса ботинок, бронежилета, шапки и утепленной куртки."С самого детства мечтала прикоснуться к военному делу, хоть по жизни связана с культурной сферой. Поэтому решила вместе с мужем пойти на сборы народного ополчения. Здесь впервые взяла в руки оружие: чистили его, разбирали и собирали. Сегодня были занятия на стрельбище. Это совсем не страшно. Отстреляла хорошо. Такой заряд энергии получила. Концентрация внимания, адреналин - и даже ноябрьского мороза не заметила, точнее - согрелась мгновенно", - с улыбкой поделилась она. "Знаете, у нас в отряде все женщины такие активные, боевые", - дополнила участница сборов.Как не без гордости отметили в районе, женщины и с разборкой автомата справляются не хуже мужчин.В форме защитного цвета в эти дни и воспитатель детского сада Виктория Асипцова из агрогородка Малевичи. "Мы же никогда не стреляли, не были в армии. Я просто убеждена, что и женщинам нужна такая практика, такой опыт. Мы тоже должны быть готовы при необходимости защищать свою родную страну", - рассказала она."Конечно, мужчины физически сильнее, но женщины чуть более ловкие, чуть быстрее реагируют на некоторые обстоятельства. У нас здесь все во взаимодействии, все, как в жизни: где-то мы им подсобим, где-то они нам в чем-то помогут и подскажут. Поддерживаем друг друга физически и морально - вместе и дружно справляемся со всем", - подчеркнула участница сборов.Совсем скоро воспитатель вернется в свой юный "отряд" в детском саду. Впрочем, Виктория Асипцова уже заходила к своим воспитанникам и в форме. "Мальчишки и девчонки были в восторге. Все хотели сфотографироваться со мной. Конечно, рассказала им о таком элементе безопасности страны, как народное ополчение. Это тоже один из важнейших примеров для воспитания патриотизма в наших детях", - уверена она.На короткую беседу участница сборов отвлеклась во время обеденного перерыва. "Мы с самого утра прибыли на эту площадку. Отрабатывали элементы, тренировались. Морозно, конечно, сегодня. Сейчас пообедаем, погреемся, получим заряд энергии и с новыми силами пойдем дальше по точкам заниматься", - оптимистично отрапортовала женщина.К слову, полевая кухня развернута прямо на участке дислокации учений. "Сегодня на обед - наваристый красный борщ, кашка с тушеночкой, чай и свежая выпечка", - представили меню представительницы гастрономического фронта.Впереди - отработка навыков патрулирования и охраны объектов. И эта задача лишь усиливает интерес участников сборов.Заместитель Государственного секретаря Совета безопасности отметил настрой и понимание поставленных задач участниками сборов. "Некоторые из них - уже в достаточно солидном возрасте, но все готовы и заряжены, очень правильно понимают задачи, которые стоят и готовы к их выполнению. Очень символично, что в Год белорусской женщины здесь немало и представительниц прекрасной половины человечества. Отрадно, что они сами изъявили желание участвовать в народном ополчении. Наравне с мужчинами обращаются с оружием, выполняют огневые упражнения", - сказал он.Андрей Горбатенко обозначил важность всех направлений по формированию и отработке действий подразделений народного ополчения - от вопросов обеспечения и управления до межрайонного взаимодействия и др. К слову, проверка готовности системы народного ополчения к выполнению задач по предназначению проходит и в соседнем Рогачевском районе. Председатель Жлобинского райисполкома заверил: взаимодействие с коллегами налажено в полном объеме."Сила нашего белорусского народа в том, что все понимают свою ответственность при выполнении задач в любой отрасли по всем направлениям. Если надо сеять, значит, будем сеять, надо защищать свою страну, значит, будем защищать", - акцентировал внимание заместитель Государственного секретаря Совета безопасности.Результаты сборов будут проанализированы, их оценят по разным критериям и параметрам. По словам Андрея Горбатенко, еще одна важная цель сборов - обозначить проблемные моменты. "На местах во всех районах находятся представители Государственного секретариата Совета безопасности, которые помогают организовать народное ополчение на должном уровне, а также оценивают степень подготовки. По итогам будет сделан глубокий анализ, все данные будут обобщены, обо всем будет доложено Президенту Беларуси. Это станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития системы. Мы не должны стоять на месте, важно постоянно совершенствоваться. И вся система, включая народное ополчение, должна функционировать еще устойчивее и надежнее. Повторю: народное ополчение - неотъемлемый элемент системы безопасности, поэтому важно постоянно совершенствовать и его", - резюмировал он.Проверка готовности отрядов народного ополчения к выполнению задач по предназначению проходит по поручению главы государства. Согласно указу Президента Беларуси №419 "О сборах" на этот период добровольцы получают статус и соцгарантии военнослужащих.БЕЛТА.-0-