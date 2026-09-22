22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в очередной раз выявило продажу запрещенных к розничной реализации пиротехнических изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Ранее МАРТ неоднократно проводились контрольные мероприятия в отношении субъектов, предлагающих к реализации пиротехнические изделия. Однако до сих пор не все продавцы соблюдают установленные требования.
В сентябре 2026 года специалисты МАРТ провели мониторинги на территории ТРЦ "Экспобел" (Минский район) и ТЦ "Заславский" (Заславль).
В ходе контрольных мероприятий выявлены факты розничной продажи пиротехнических изделий с нарушением порядка, установленного постановлением Совета Министров от 3 января 2025 года №3 "Об обороте пиротехнических изделий".
Так, ООО "Фейер пар" в ТРЦ "Экспобел" реализовывало пиротехнику в ассортименте, розничная торговля которой на территории Беларуси запрещена.
Индивидуальный предприниматель в ТЦ "Заславский" также осуществляла продажу запрещенных к розничной реализации пиротехнических изделий.
Субъектам выданы предписания о прекращении реализации. Контроль за соблюдением законодательства продолжается.-0-
Общество
22 сентября 2026, 18:37
Запрет на торговлю пиротехникой: МАРТ провел мониторинг магазинов
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