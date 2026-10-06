Запрет на посещение лесов действует в пяти районах Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещать леса запрещено в пяти районах Беларуси - все они расположены в Гомельской области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.



Запрет введен в Гомельском, Добрушском, Ельском, Кормянском и Чечерском районах.



Без ограничений посещать леса можно в трех районах Минской области: Борисовском, Крупском и Смолевичском. В остальных районах страны действуют ограничения.



Перед посещением леса специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов регулярно обновляется, в ней оперативно отражается ситуация в лесных массивах по районам страны и информация о введении ограничительных мер. Уточнить информацию также можно в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.-0-