22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предотвращения массового вылова рыбы и сохранения ее популяции в период зимовки с 1 октября по 15 апреля в Беларуси вводится запрет на любительский и промысловый лов на зимовальных ямах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Как напомнили в ведомстве, зимовальная яма - участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. "Мера предусмотрена правилами любительского рыболовства и направлена на сохранение рыбных ресурсов в наиболее уязвимый период - зимой у большинства видов рыб замедляется обмен веществ, снижается активность и питание, что делает их легкой добычей", - добавили в пресс-службе.
Список водоемов, где расположены зимовальные ямы, размещен на официальном сайте Минсельхозпрода.-0-
Общество
22 сентября 2026, 13:05
Запрет на лов рыбы в зимовальных ямах вступает в силу с 1 октября
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