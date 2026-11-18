Александр Лизюков родился 26 марта 1900 года в Гомеле. Отец работал сельским учителем. В семье Лизюковых кроме Александра было еще два сына: старший Евгений и младший Петр. Дети рано потеряли мать - она умерла в 1909 году. В 1918 году Александр Лизюков окончил шесть классов гимназии. 7 апреля 1919 года добровольно вступил в ряды Красной армии. В ноябре того же года окончил Смоленские артиллерийские курсы комсостава в Москве.





- Карьера Александра Ильича Лизюкова до войны складывалась весьма успешно, - рассказывает доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович. - Он не имел отношения к царской армии, выходец из народа. После участия в советско-польской войне и подавлении Тамбовского восстания его направили в автобронетанковую школу в Москве, которую он окончил в 1923 году. Затем недолго служил на бронепоездах. В 1924 году как перспективный командир направлен в Военную академию имени Фрунзе.

После окончания академии Александр Лизюков преподавал в различных военных учебных заведениях. И только в 1933 году перешел на службу непосредственно в войсках. В 1938 году Лизюкова задержали по подозрению в антисоветском заговоре. 22 месяца он провел в тюрьме НКВД Ленобласти, из них 17 - в "одиночке". После окончания академии Александр Лизюков преподавал в различных военных учебных заведениях. И только в 1933 году перешел на службу непосредственно в войсках. В 1938 году Лизюкова задержали по подозрению в антисоветском заговоре. 22 месяца он провел в тюрьме НКВД Ленобласти, из них 17 - в "одиночке".





- Скорее всего, на него указал бывший начальник автобронетанковых войск Красной армии Иннокентий Халепский. Его арестовали весной 1937 года, в самом начале волны арестов и чисток в Красной армии. Халепский под давлением, на допросах с пристрастием оговорил не менее сотни человек, среди них оказался Лизюков. Что инкриминировали? Якобы хотел на параде (а он действительно участвовал в Первомайском параде 1936 года) протаранить Мавзолей, трибуну, на которой стояли руководители советского государства, в том числе Иосиф Сталин, то есть совершить своего рода теракт, - говорит Сергей Александрович.





Сначала Лизюков вину не признавал. Но позже под давлением дал признательные показания. 19 августа 1939 года он написал военному прокурору: "Из 19 месяцев моего заключения 15 меня содержат в "одиночке". Очевидно, этим режимом нервного и психического измора решили довести меня до суда к сумасшествию, чтобы на суде я не мог здраво рассуждать, доказывать правду и разоблачать ложь. Я прошу вас перевести меня в общую камеру или посадить ко мне кого-либо. Если вы мне в этом откажете, я принужден буду покончить с собой".





Лизюкова отпустили в конце 1939 года. Прокуратура Ленинградского военного округа закрыла его дело. Лизюкова отпустили в конце 1939 года. Прокуратура Ленинградского военного округа закрыла его дело.





- По одной из версий, Лизюкова, как и некоторых других командиров, освободили потому, что НКВД возглавил Лаврентий Берия. Началась своеобразная оттепель: стали пересматривать дела военачальников, которые к тому времени еще оставались в живых. Лизюков не был крупной фигурой, он был лишь полковником. Трудно сказать, закономерность то, что он уцелел, или случайность, - говорит Сергей Александрович.





В 1940 году Лизюкова назначили преподавателем Военной академии механизации и моторизации. С марта 1941 года он занимал должность заместителя командира 36-й танковой дивизии 17-го механизированного корпуса Западного особого военного округа. После начала Великой Отечественной стал начальником 1-го отдела автобронетанкового управления.





Есть несколько версий, почему и как Александр Лизюков оказался в Борисове. Точно известно, что ехал он в поезде вместе со своим 16-летним сыном Юрием. Тот позже добровольцем отправится на фронт. С ними был и писатель Константин Симонов. В статье в декабре 1941-го он написал следующее: "Немецкие самолеты бреющим полетом, волна за волной шли над нашими головами. Они бомбили и обстреливали нас с рассвета до заката, а впереди громыхала артиллерия. Все были из разных частей, никто не знал друг друга, не знал, что происходит. И все-таки нашелся человек, который сплотил всех, кто был тут, и поставил на свои, нужные места. Душой и сердцем людей, собравшихся в лесу под Борисовом, оказался маленький полковник, ехавший со мной в поезде. Им первым были произнесены здесь слова: "Занять оборону!" Он первый собрал вокруг себя старших командиров, подсчитал оружие, разбил людей на роты и взводы, и люди почувствовали себя войском".





- Александр Ильич оказался посреди разрозненных групп: одни части отходили с боями на восток, другие еще ехали на запад, не зная, как далеко прорвались фашисты, третьи прорывались сами, без командования. Из них Александр Ильич без указаний сверху собрал формирование, которое затем в документах фронта значилось как сводная дивизия полковника Лизюкова, - рассказывает Максим Дубров, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Борисов защищали тоже дезорганизованные части войск Красной армии. Самой боеспособной силой являлось Борисовское бронетанковое училище. Но курсанты и командиры не могли своими силами защитить город, потому что у них практически не оставалось бронетехники и артиллерии. Всего их было около 1400. В последних числах июня в город вошла дивизия Лизюкова. Численность гарнизона Борисова составляла уже 7681 человек. Лизюкова назначили начальником штаба обороны города. Борисов защищали тоже дезорганизованные части войск Красной армии. Самой боеспособной силой являлось Борисовское бронетанковое училище. Но курсанты и командиры не могли своими силами защитить город, потому что у них практически не оставалось бронетехники и артиллерии. Всего их было около 1400. В последних числах июня в город вошла дивизия Лизюкова. Численность гарнизона Борисова составляла уже 7681 человек. Лизюкова назначили начальником штаба обороны города.





- Конечно, переломить ход событий они не могли. Однако то, что они удерживали переправу и сдерживали натиск врага, спасало наших воинов, которые иначе оказались бы в окружении, если бы фашисты продвинулись дальше, - добавляет Максим Дубров. - С военной точки зрения, это позволяло частям и соединениям Красной армии, в том числе в окрестностях Борисова, отходить на восток, на подготовленные рубежи обороны.





10 июля 1941 года началось Смоленское сражение. Войска вермахта наступали с севера и юга. Войска Красной армии оказались в своеобразном "мешке". Единственное, что удерживало этот "мешок" от превращения в полноценное окружение, - Соловьевская переправа. Полковник Лизюков командовал очередным сводным отрядом, собранным им из частей 5-го механизированного корпуса, которые сохранили боеспособность.





- Маршалом Семеном Тимошенко, командующим Западным фронтом, была поставлена задача удерживать Соловьевскую переправу, обеспечивать снабжение охваченных врагом частей, в частности 16-й и 20-й армий, прикрывать их отход, - отмечает Максим Дубров. - 28 июля 1941 года немцы ненадолго овладели районом Соловьевской переправы. Только усилия бойцов сводного отряда полковника Лизюкова позволили отбросить врага. Нужно отметить, что в этом сводном отряде практически не осталось бронетехники: к началу боев на переправе у отряда было всего 15 танков.





За участие в обороне Борисова и бои на Соловьевской переправе Лизюков был представлен к ордену Боевого Красного Знамени.





- Редкий случай, когда командование решило все-таки повысить уровень награды. Если вспомнить всех, кто был репрессирован, кому удалось уцелеть и кто потом получил это высокое звание, - таких людей единицы. Лизюков среди них, - говорит Сергей Александрович.





Как дальше сложилась его судьба? Что произошло в последнем бою и почему до сих пор неизвестно, где покоятся останки Александра Лизюкова? Продолжение смотрите в документальном проекте БЕЛТА "Хроники".

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- Что усугубляло его положение? В 1935 году он был во Франции в составе советской делегации, приглашенной на крупные маневры французской армии в Шампани. Это было время некоторого сближения СССР и Франции, в том числе в военной сфере. По французскому образцу в СССР ввели высшее звание - маршал. Возможно, эта поездка повлияла на арест, - отмечает Сергей Александрович.Александру Лизюкову было присвоено звание Героя Советского Союза.