Александр Лизюков родился 26 марта 1900 года в Гомеле. Отец работал сельским учителем. В семье Лизюковых кроме Александра было еще два сына: старший Евгений и младший Петр. Дети рано потеряли мать - она умерла в 1909 году. В 1918 году Александр Лизюков окончил шесть классов гимназии. 7 апреля 1919 года добровольно вступил в ряды Красной армии. В ноябре того же года окончил Смоленские артиллерийские курсы комсостава в Москве.
- Карьера Александра Ильича Лизюкова до войны складывалась весьма успешно, - рассказывает доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович. - Он не имел отношения к царской армии, выходец из народа. После участия в советско-польской войне и подавлении Тамбовского восстания его направили в автобронетанковую школу в Москве, которую он окончил в 1923 году. Затем недолго служил на бронепоездах. В 1924 году как перспективный командир направлен в Военную академию имени Фрунзе.
После окончания академии Александр Лизюков преподавал в различных военных учебных заведениях. И только в 1933 году перешел на службу непосредственно в войсках. В 1938 году Лизюкова задержали по подозрению в антисоветском заговоре. 22 месяца он провел в тюрьме НКВД Ленобласти, из них 17 - в "одиночке".
- Скорее всего, на него указал бывший начальник автобронетанковых войск Красной армии Иннокентий Халепский. Его арестовали весной 1937 года, в самом начале волны арестов и чисток в Красной армии. Халепский под давлением, на допросах с пристрастием оговорил не менее сотни человек, среди них оказался Лизюков. Что инкриминировали? Якобы хотел на параде (а он действительно участвовал в Первомайском параде 1936 года) протаранить Мавзолей, трибуну, на которой стояли руководители советского государства, в том числе Иосиф Сталин, то есть совершить своего рода теракт, - говорит Сергей Александрович.
Сначала Лизюков вину не признавал. Но позже под давлением дал признательные показания. 19 августа 1939 года он написал военному прокурору: "Из 19 месяцев моего заключения 15 меня содержат в "одиночке". Очевидно, этим режимом нервного и психического измора решили довести меня до суда к сумасшествию, чтобы на суде я не мог здраво рассуждать, доказывать правду и разоблачать ложь. Я прошу вас перевести меня в общую камеру или посадить ко мне кого-либо. Если вы мне в этом откажете, я принужден буду покончить с собой".
- Что усугубляло его положение? В 1935 году он был во Франции в составе советской делегации, приглашенной на крупные маневры французской армии в Шампани. Это было время некоторого сближения СССР и Франции, в том числе в военной сфере. По французскому образцу в СССР ввели высшее звание - маршал. Возможно, эта поездка повлияла на арест, - отмечает Сергей Александрович.
Лизюкова отпустили в конце 1939 года. Прокуратура Ленинградского военного округа закрыла его дело.
- По одной из версий, Лизюкова, как и некоторых других командиров, освободили потому, что НКВД возглавил Лаврентий Берия. Началась своеобразная оттепель: стали пересматривать дела военачальников, которые к тому времени еще оставались в живых. Лизюков не был крупной фигурой, он был лишь полковником. Трудно сказать, закономерность то, что он уцелел, или случайность, - говорит Сергей Александрович.
В 1940 году Лизюкова назначили преподавателем Военной академии механизации и моторизации. С марта 1941 года он занимал должность заместителя командира 36-й танковой дивизии 17-го механизированного корпуса Западного особого военного округа. После начала Великой Отечественной стал начальником 1-го отдела автобронетанкового управления.
Есть несколько версий, почему и как Александр Лизюков оказался в Борисове. Точно известно, что ехал он в поезде вместе со своим 16-летним сыном Юрием. Тот позже добровольцем отправится на фронт. С ними был и писатель Константин Симонов. В статье в декабре 1941-го он написал следующее: "Немецкие самолеты бреющим полетом, волна за волной шли над нашими головами. Они бомбили и обстреливали нас с рассвета до заката, а впереди громыхала артиллерия. Все были из разных частей, никто не знал друг друга, не знал, что происходит. И все-таки нашелся человек, который сплотил всех, кто был тут, и поставил на свои, нужные места. Душой и сердцем людей, собравшихся в лесу под Борисовом, оказался маленький полковник, ехавший со мной в поезде. Им первым были произнесены здесь слова: "Занять оборону!" Он первый собрал вокруг себя старших командиров, подсчитал оружие, разбил людей на роты и взводы, и люди почувствовали себя войском".
- Александр Ильич оказался посреди разрозненных групп: одни части отходили с боями на восток, другие еще ехали на запад, не зная, как далеко прорвались фашисты, третьи прорывались сами, без командования. Из них Александр Ильич без указаний сверху собрал формирование, которое затем в документах фронта значилось как сводная дивизия полковника Лизюкова, - рассказывает Максим Дубров, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
- Конечно, переломить ход событий они не могли. Однако то, что они удерживали переправу и сдерживали натиск врага, спасало наших воинов, которые иначе оказались бы в окружении, если бы фашисты продвинулись дальше, - добавляет Максим Дубров. - С военной точки зрения, это позволяло частям и соединениям Красной армии, в том числе в окрестностях Борисова, отходить на восток, на подготовленные рубежи обороны.
10 июля 1941 года началось Смоленское сражение. Войска вермахта наступали с севера и юга. Войска Красной армии оказались в своеобразном "мешке". Единственное, что удерживало этот "мешок" от превращения в полноценное окружение, - Соловьевская переправа. Полковник Лизюков командовал очередным сводным отрядом, собранным им из частей 5-го механизированного корпуса, которые сохранили боеспособность.
- Маршалом Семеном Тимошенко, командующим Западным фронтом, была поставлена задача удерживать Соловьевскую переправу, обеспечивать снабжение охваченных врагом частей, в частности 16-й и 20-й армий, прикрывать их отход, - отмечает Максим Дубров. - 28 июля 1941 года немцы ненадолго овладели районом Соловьевской переправы. Только усилия бойцов сводного отряда полковника Лизюкова позволили отбросить врага. Нужно отметить, что в этом сводном отряде практически не осталось бронетехники: к началу боев на переправе у отряда было всего 15 танков.
За участие в обороне Борисова и бои на Соловьевской переправе Лизюков был представлен к ордену Боевого Красного Знамени.
- Редкий случай, когда командование решило все-таки повысить уровень награды. Если вспомнить всех, кто был репрессирован, кому удалось уцелеть и кто потом получил это высокое звание, - таких людей единицы. Лизюков среди них, - говорит Сергей Александрович.
Александру Лизюкову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Как дальше сложилась его судьба? Что произошло в последнем бою и почему до сих пор неизвестно, где покоятся останки Александра Лизюкова? Продолжение смотрите в документальном проекте БЕЛТА "Хроники".
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