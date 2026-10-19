Заморозков пока не будет? Синоптики рассказали, почему конец октября удивит теплом

Во вторник, 20 октября, ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 градуса по северу до плюс 10 градусов по югу, днем будет 10-16 градусов тепла, по юго-востоку местами - до плюс 18 градусов.
В среду, 21 октября, ночью местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах по западу прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 градусов по северо-востоку до плюс 11 градусов по западу, днем - плюс 11-18 градусов.
В четверг, 22 октября, преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах по западу прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, по западу - до плюс 12 градусов, днем - плюс 11-18 градусов.
"В дальнейшем (23-25 октября) через территорию нашей страны начнут смещаться атмосферные фронты с Западной Европы, которые обусловят осадки в большинстве районов. При этом сохранится теплая погода с ночными минимумами от 2 до 11 градусов и дневными максимумами в пределах 8-16 градусов тепла. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами будут сгущаться туманы", - подчеркнули синоптики.
В пятницу, 23 октября, ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов тепла, днем - плюс 9-16 градусов.
В субботу, 24 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля, днем - плюс 8-15 градусов.
В воскресенье, 25 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла. Днем будет 8-14 градусов выше нуля.-0-
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