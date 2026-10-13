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Общество
13 октября 2026, 07:06
Заморозки, туман и дожди ожидаются в Беларуси 13 октября
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня в утренние часы местами по стране ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов, в отдельных районах - туман. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется западной четверти 3-8 м/с.
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