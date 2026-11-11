11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора столичного предприятия электронного машиностроения, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Согласно материалам дела, с января 2025 года по апрель 2026 года обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций 10 тыс. евро. Деньги предназначались за обеспечение закупки предприятием оборудования у конкретного поставщика, а также своевременную оплату ремонтных работ, модернизации помещений и услуг по уборке в рамках ранее заключенных хозяйственных договоров.
Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и уплатил доход, полученный преступным путем.
Уголовное дело расследовал центральный аппарат СК. В Генпрокуратуре отметили, что предварительное следствие проведено всесторонне, полно и объективно, а действия обвиняемого правильно квалифицированы по ч.2 ст.430 УК.
Ранее избранная мера пресечения в виде залога оставлена прокурором без изменения.-0-
Общество
Замгендиректора столичного предприятия осудят за получение взятки в 10 тыс. евро
11 ноября 2026, 11:18
Замгендиректора столичного предприятия осудят за получение взятки в 10 тыс. евро
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