Замгендиректора столичного предприятия осудят за получение взятки в 10 тыс. евро

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора столичного предприятия электронного машиностроения, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.



Согласно материалам дела, с января 2025 года по апрель 2026 года обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций 10 тыс. евро. Деньги предназначались за обеспечение закупки предприятием оборудования у конкретного поставщика, а также своевременную оплату ремонтных работ, модернизации помещений и услуг по уборке в рамках ранее заключенных хозяйственных договоров.



Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и уплатил доход, полученный преступным путем.



Уголовное дело расследовал центральный аппарат СК. В Генпрокуратуре отметили, что предварительное следствие проведено всесторонне, полно и объективно, а действия обвиняемого правильно квалифицированы по ч.2 ст.430 УК.



Ранее избранная мера пресечения в виде залога оставлена прокурором без изменения.-0-