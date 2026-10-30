Заменят ли консервированные овощи свежие и кому стоит отказаться от грибов - советы гастроэнтеролога

"Различные маринады и соленья, которые мы употребляем в осенне-зимний период могут негативно сказываться на здоровье. Все зависит от количества, но при чрезмерном употреблении страдают в первую очередь желчный пузырь и поджелудочная железа. Содержащиеся в консервах уксус и специи могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать ее повреждение", - отметила врач-гастроэнтеролог.
Грибы также подходят далеко не всем, и употреблять их советуют только здоровым людям. "А пожилым, беременным женщинам и детям рекомендовано исключить грибы из рациона. В них содержится сложный белок, и переварить его наш организм на 100% не в состоянии. Людям с хроническими заболеваниями, такие продукты категорически не рекомендуются, поскольку они могут утяжелить состояние, либо вызвать даже тяжелое отравление. Грибы, несмотря на широкое использование в питании, являются условно безопасными, даже если это белый гриб", - рассказал Дарья Панес.-0-
Больше актуальной и интересной информации смотрите на videobel.by.