Законопроект по вопросам внешней трудовой миграции внесен в Палату представителей

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект Закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О внешней трудовой миграции", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.



Законопроект разработан для совершенствования правового регулирования отношений в области внешней трудовой миграции, оптимизации порядка привлечения в Беларусь иностранной рабочей силы с учетом социально-экономических условий.



Проект закона, в частности, предусматривает изменение полномочий Министерства труда и социальной защиты в области внешней трудовой миграции. Уточняются условия осуществления трудящимися-иммигрантами трудовой деятельности в стране, определяется порядок деятельности агентств по подбору персонала, корректируются основания для аннулирования специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь.



Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам.-0-