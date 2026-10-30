30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект Закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О внешней трудовой миграции", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.
Законопроект разработан для совершенствования правового регулирования отношений в области внешней трудовой миграции, оптимизации порядка привлечения в Беларусь иностранной рабочей силы с учетом социально-экономических условий.
Проект закона, в частности, предусматривает изменение полномочий Министерства труда и социальной защиты в области внешней трудовой миграции. Уточняются условия осуществления трудящимися-иммигрантами трудовой деятельности в стране, определяется порядок деятельности агентств по подбору персонала, корректируются основания для аннулирования специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь.
Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам.-0-
Общество
30 октября 2026, 19:00
Законопроект по вопросам внешней трудовой миграции внесен в Палату представителей
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