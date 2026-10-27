Законопроект по вопросам таможенного регулирования внесен в Палату представителей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", сообщает БЕЛТА.



Проект подготовлен в рамках реализации ст.2 закона №13-З от 28 июня 2024 года "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года", а также для совершенствования положений закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" с учетом практики его применения.



Протоколом корректируется Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года в части электронной торговли товарами.



Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, данные изменения предусматривают выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и установление специального таможенного регулирования в отношении этих товаров, в том числе применение таможенных пошлин и налогов, мер нетарифного и технического регулирования, введение декларации на товары электронной торговли как нового вида таможенной декларации.



Принятие законопроекта обеспечит применение положений указанного протокола в Республике Беларусь.



Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам.-0-