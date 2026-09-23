Законопроект по вопросам официальных геральдических символов внесен в Палату представителей 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении законов по вопросам официальных геральдических символов". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



Документ подготовлен в соответствии с планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год, утвержденным указом от 18 ноября 2025 года №400.



Проект закона, в частности, предусматривает установление запрета на ношение нагрудного знака государственного служащего "Государственная служба", иных нагрудных знаков служебной или иной принадлежности, учрежденных Президентом, лицами, не имеющими право на их ношение.



Министерство юстиции наделяется компетенцией на определение порядка ведения Государственного геральдического регистра.



Закрепляется право лиц, уволенных с военной службы (службы) с правом ношения форменной одежды и знаков различия на форменной одежде, использовать форменную одежду при проведении образовательных занятий.



Законопроектом предусмотрено признание утратившими силу декретов Президента Беларуси (Декрет от 17 марта 1997 года №9 "О мерах по упорядочению ношения, изготовления и реализации формы одежды воинских формирований и военизированных организаций", иные декреты, которыми вносились в него изменения) и включение их норм в проект закона.



Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей.-0-