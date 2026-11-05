Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении законов по вопросам официальных геральдических символов" принят сегодня депутатами в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.Законопроект направлен на закрепление единой системы регулирования официальных геральдических символов, сокращение количества нормативных правовых актов в этой сфере.Проектом закона, в частности, предусматривается установление запрета на ношение нагрудного знака государственного служащего Республики Беларусь "Государственная служба", иных нагрудных знаков служебной или иной принадлежности, учрежденных главой государства, лицами, не имеющими права на их ношение.Министерство юстиции наделяется компетенцией по определению порядка ведения Государственного геральдического регистра Республики Беларусь.Закрепляется право лиц, уволенных с военной службы (службы) с правом ношения форменной одежды и знаков различия на форменной одежде, использовать форменную одежду при проведении образовательных занятий.В законопроект включена также норма об учреждении Министерством обороны знаков различия для сил территориальной обороны, это позволит централизовано разработать нарукавные знаки для военнослужащих территориальных войск.Фото Николая Петрова