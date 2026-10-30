Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении 

Индексируются ставки земельного и экологического налогов, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, налога на владение собаками, налога на игорный бизнес, транспортного налога.
Расширяется категория лиц, которые относятся к молодым специалистам, в целях применения стандартного налогового вычета.
Переносятся сроки представления физическими лицами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу в отношении доходов, подлежащих налогообложению по окончанию календарного года, - с 31 марта на 30 апреля года, следующего за отчетным, сроки вручения извещения на уплату налога - с 30 апреля на 15 июня, сроки уплаты налога - с 1 июня на 1 августа.
Переносятся сроки представления налоговыми агентами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом на 10-е число второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
Дополняются права налоговых органов в части осуществления налогового контроля. Для наполнения доходной части бюджета предлагается предусмотреть расширение перечня сверхдоходов, облагаемых подоходным налогом по повышенным ставкам 25% и 30%, а также проведение мероприятий по созданию информационного ресурса учета маломерных судов с целью дальнейшего их налогообложения транспортным налогом с 2029 года.
В рамках предложенных изменений налоговая нагрузка в 2027 году прогнозируется не выше 26% к ВВП.
Результатом предлагаемых законопроектом изменений станет совершенствование налогового администрирования, расширение перечня используемых информационных источников, максимальный контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.-0-
Фото Сергея Шелега