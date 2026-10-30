Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении 

Результатом предлагаемых законопроектом изменений станет совершенствование налогового администрирования, расширение перечня используемых информационных источников, максимальный контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.-0-





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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" принят депутатами в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.По информации парламентариев, налоговая политика в 2027 будет году направлена на дальнейшее совершенствование налоговой системы, ее поступательное развитие с учетом экономических и политических факторов, влияющих на изменение бизнес-процессов, расширение существующих и развитие новых видов и направлений хозяйственной деятельности.Законопроект не предполагает кардинальных преобразований налоговой системы, но предусматривает точечные изменения в администрировании налогообложения бизнеса и граждан. Так, вводятся новые увеличенные ставки акцизов практически по всем группам подакцизных товаров, включая табачную продукцию, предусмотрено выделение позиции "премиальная алкогольная продукция" с установлением ставок акцизов в повышенном размере (в 1,5 раза от действующих).Индексируются ставки земельного и экологического налогов, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, налога на владение собаками, налога на игорный бизнес, транспортного налога.Расширяется категория лиц, которые относятся к молодым специалистам, в целях применения стандартного налогового вычета.Переносятся сроки представления физическими лицами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу в отношении доходов, подлежащих налогообложению по окончанию календарного года, - с 31 марта на 30 апреля года, следующего за отчетным, сроки вручения извещения на уплату налога - с 30 апреля на 15 июня, сроки уплаты налога - с 1 июня на 1 августа.Переносятся сроки представления налоговыми агентами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом на 10-е число второго месяца, следующего за отчетным кварталом.Дополняются права налоговых органов в части осуществления налогового контроля. Для наполнения доходной части бюджета предлагается предусмотреть расширение перечня сверхдоходов, облагаемых подоходным налогом по повышенным ставкам 25% и 30%, а также проведение мероприятий по созданию информационного ресурса учета маломерных судов с целью дальнейшего их налогообложения транспортным налогом с 2029 года.В рамках предложенных изменений налоговая нагрузка в 2027 году прогнозируется не выше 26% к ВВП.