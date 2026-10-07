Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов отметил, что законопроект разработан для установления правовых и организационных основ осуществления рыбоводства, защиты прав и интересов юридических и физических лиц. "Вводится новый понятийный аппарат. Законопроект устанавливает основные принципы аквакультуры с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий, а также необходимости планирования и осуществления деятельности без причинения вреда окружающей среде", - сказал министр.
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Фото Виталия Пивоварчика