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Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики

Опубликовано:

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Общество
07 октября 2026, 14:24

Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета Республики Национального собрания одобрен проект закона "Об аквакультуре (рыбоводстве)", передает корреспондент БЕЛТА. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов отметил, что законопроект разработан для установления правовых и организационных основ осуществления рыбоводства, защиты прав и интересов юридических и физических лиц. "Вводится новый понятийный аппарат. Законопроект устанавливает основные принципы аквакультуры с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий, а также необходимости планирования и осуществления деятельности без причинения вреда окружающей среде", - сказал министр.
/Будет дополнено/.-0-
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