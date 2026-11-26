26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований", направленный на совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.
Законопроектом предусматривается повышение размера пенсионного обеспечения для отдельных категорий военнослужащих по достижении ими общеустановленного пенсионного возраста.
Принятие закона позволит соблюсти принцип социальной справедливости путем установления единых подходов к пенсионному обеспечению для всех видов государственной службы.
Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия Палаты представителей по труду и социальным вопросам.-0-
Общество
26 ноября 2026, 13:23
Законопроект о пенсиях военнослужащих внесен в Палату представителей
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