Законопроект о деятельности профессиональных союзов внесен в Палату представителей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности профессиональных союзов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



Ключевая цель подготовки законопроекта заключается в преобразовании норм Декрета №2 от 26 января 1999 года "О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений" в положения закона "О профессиональных союзах".



Как поясняется, проект закона предусматривает изложение действующего закона "О профессиональных союзах" в новой редакции, а также корректировку Трудового и Налогового кодексов, Кодекса гражданского судопроизводства.



Законопроектом, в частности, раскрываются принципы создания и деятельности профсоюзов, объединений профсоюзов, особенности их взаимодействия с государством, определяется порядок создания и деятельности профсоюзов. Устанавливается порядок государственной регистрации профсоюзов, их символики, изменений, внесенных в уставы профсоюзов, а также особенности их реорганизации и ликвидации. Регламентируются права профсоюзов и гарантии осуществления этих прав.



Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.-0-