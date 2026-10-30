Законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2027 год принят в двух чтениях

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год" принят депутатами в двух чтениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств фонда, устанавливает порядок исполнения бюджета фонда.





Доходы бюджета фонда рассчитаны в сумме 42 822,7 млн рублей, или 107,5% к бюджету фонда за 2026 год. Основную долю в структуре взносов на государственное социальное страхование составляют обязательные страховые взносы работодателей и работающих граждан - 98,2%, или 39 306,1 млн рублей.





Обязательных страховых взносов, уплачиваемых организациями, в которых обеспечивались денежным довольствием военнослужащие срочной военной службы, предусмотрено в сумме 7,1 млн рублей.





Взносы на профессиональное пенсионное страхование рассчитаны в сумме 246,1 млн рублей.





Неналоговые доходы бюджета фонда составляют 690,5 млн рублей, из них наибольший удельный вес (67,6%) приходится на доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования в сумме 467 млн рублей (увеличены на 36,5 млн рублей по сравнению с ожидаемым исполнением 2026 года, темп роста - 108,5%), другие неналоговые доходы составляют 223,5 млн рублей (увеличены на 14 млн рублей по сравнению с ожидаемым исполнением 2026 года, темп роста - 106,7%).





Субвенции из республиканского бюджета составляют 2096,4 млн рублей.





Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме 42 300,3 млн рублей, или 112,2% к бюджету фонда за 2026 год.





Основную сумму расходов 34 054,9 млн рублей (80,5% расходов бюджета фонда) предусматривается направить на финансирование пенсионного обеспечения. Объем средств на финансирование расходов на выплату пенсий запланирован в бюджете фонда с учетом обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту неработающего пенсионера и средней заработной платы работников республики на уровне 35,6%.





В составе иных расходов бюджета фонда осуществляется финансирование оплаты одного дополнительного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, в соответствии с ч.1 ст.265 Трудового кодекса в сумме 5,08 млн рублей.





В целом бюджет фонда на 2027 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 522,4 млн рублей. Исполнение бюджета фонда будет осуществляться через единый казначейский счет.-0-





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