Заявление Лукашенко о неизбежной многополярности обозначает один из ключевых ориентиров для Евразии - аналитик 

Другой сценарий связан с усилением конкуренции, созданием уязвимостей критических транспортных узлов, односторонним навязыванием регуляторных стандартов и вытеснением конкурирующих торговых партнеров. В таком случае транспортная связанность становится не инструментом сотрудничества, а способом расширения влияния и продвижения собственных интересов.
Эксперт связал этот выбор с происходящей перестройкой мировой логистики. Пандемия, санкционное давление и нестабильность на ключевых торговых маршрутах усилили роль геополитических факторов в развитии транспортных коммуникаций. В новых условиях коридоры становятся не только экономической инфраструктурой, но и инструментом влияния на баланс сил между государствами.
Антон Дударенок обратил внимание, что Беларусь непосредственно сталкивается с вызовами, связанными с изменением торгово-транспортных маршрутов. Среди обсуждаемых направлений он назвал Северный морской путь, Транскаспийский мультимодальный маршрут, международный транспортный коридор Север - Юг, а также маршруты через Афганистан и Пакистан.
При этом развитие таких проектов зависит не только от инфраструктуры, но и от политической стабильности на ключевых участках, предсказуемости отношений между участниками и способности региональных игроков согласовывать свои интересы. "Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования торгово-транспортных маршрутов Евразии и формирование нового типа взаимодействия на евразийском пространстве требует согласованного подхода", - считает Антон Дударенок.
В качестве основы для такого взаимодействия он предложил рассматривать Евразийскую хартию многообразия и многополярности, обсуждавшуюся на конференции. По его оценке, расширение поддержки документа может помочь сбалансировать национальные приоритеты и ускорить евразийские интеграционные процессы на принципах взаимной выгоды. Беларусь, добавил эксперт, готова продолжать вносить вклад в формирование нового типа взаимодействия на евразийском пространстве и содействовать становлению справедливого и стабильного миропорядка.-0-
Фото Андрея Синявского