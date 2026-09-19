Заяц: достичь таких результатов в АПК было бы невозможно без колоссального трудолюбия белорусов

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19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Достичь таких результатов в АПК было бы невозможно без колоссального трудолюбия белорусов. Это отметил председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Республики Беларуси Леонид Заяц, принявший участие в торжествах по случаю "Дажынак" в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.Обращаясь к виновникам торжества с приветственным адресом от председателя Совета Республики, Леонид Заяц поздравил аграриев области с успешным завершением уборки зерновых культур и рапса. "Вы, как и прежде, сегодня обеспечили лидерство среди областей республики и доказали вновь свою профессиональную годность. Вы лидируете во всем, занимая первое место по уровню общественного животноводства, вносите весомый вклад в экспортный потенциал нашей страны. И сегодня здесь собрались лучшие из лучших тружеников Минской области. Сегодня вам нужно сказать самые теплые слова за ваш труд, подвиг, ваш героизм", - отметил Леонид Заяц.Говоря о становлении нашей республики, Леонид Заяц вспомнил 90-е годы. "В 1994 году у нас был очень серьезный период в жизни. Мы намолотили меньше пяти миллионов тонн хлеба и испытывали колоссальный дефицит продуктов питания. Мы покупали их за рубежом дабы выжить. По истечение 30 лет из дефицита мы вышли в профицит. Имеем богатый стол и успешно продаем продукцию за пределы нашего государства. Это было бы немыслимо без поддержки Президента, без сплоченности наших людей, без трудолюбия белорусов. Пусть на белорусской земле будет всегда так", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-Фото Ярослава Зарецкого