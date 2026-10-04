Захоронение или кремация? Как правильно проститься с домашним питомцем

Один из крематориев для животных находится в Минском районе. Как рассказала заместитель директора компании по предоставлению ритуальных услуг для животных Анастасия Бразовская, в день они получают по 2-10 заявок. Сюда за помощью обратилась жительница Заславля Елена Моригеровская. Женщина призналась, что даже не знала до этого, что есть кремация животных. По ее словам, это очень важная услуга, дающая возможность по-человечески проститься с домашним любимцем.
В Витебской области пока работает всего один крематорий, в Полоцке за время работы организации было около 100 заявок. Многие даже и не знают, что есть такая услуга. "Наша задача показать людям, насколько это правильный способ попрощаться со своими питомцами: это все экологично и безопасно", - рассказал директор Полоцкой районной ветеринарной станции Сергей Булыка.
Многие продолжают хоронить животных по старинке: в ближайшей лесополосе или на стихийных кладбищах домашних животных. Такие захоронения незаконны - штраф может составить до 30 базовых величин. По словам ветеринарных врачей, такие захоронения потенциально опасны.-0-