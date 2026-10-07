Заготовка реагентов, реагирование на ЧС. Как транспортная отрасль готовится к зиме

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие мероприятия предусмотрены для подготовки транспортной отрасли к осенне-зимнему периоду, рассказал журналистам заместитель начальника управления научно-технической политики и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Павел Бречко, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам эксперта, организуется традиционное сезонное обслуживание спецтехники. Уже в сентябре ее готовность превысила 90%. Приобретаются противогололедные материалы, реагенты. Проводятся инструктажи с водителями и машинистами по работе в условиях низких температур и снежных заносов.





Оформлены паспорта готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии. Отремонтированы 4,4 тыс. погонных метров тепловых сетей, 47 котельных, приведены в соответствии с требованиями нормативных документов свыше 12 тыс. кабельных линий электропередачи (100% от плана). Создан необходимый запас топочного мазута.





Для борьбы с гололедицей потребность в песчано-соляной смеси и технической соли на весь зимний период составляет 252,6 тыс. т. К 15 октября будет заготовлено не менее 126,3 тыс. т - 50% от необходимого объема. Также к этой дате планируется сформировать запасы материалов для ямочного ремонта в зимних условиях, а также песка и дробленого щебня.





"Динамика проводимых работ позволяет заявить о готовности транспортного комплекса к осенне-зимнему периоду", - отметил Павел Бречко.





До 1 ноября пройдут тренировки по контролю готовности должностных лиц, сил и средств к нештатным аварийным ситуациям, характерным для осенне-зимнего периода. По итогам рабочей встречи с Республиканским центром управления и реагирования по чрезвычайным ситуациям МЧС достигнуты договоренности о пересмотре регламента предоставления оперативной информации и актуализации совместной инструкции.





Как добавил Павел Бречко, учения Минтранса и МЧС строятся на реальных ситуациях: падение деревьев, обрывы линий электропередачи, заносы. В них участвуют дежурно-диспетчерские службы организаций, центральный аппарат Минтранса и МЧС. Прослеживается весь цикл реагирования и то, какие силы и средства задействованы.





В Минтрансе создан резерв средств для ликвидации ЧС (шпалы, стрелочные переводы, светофоры, кабели связи, релейные шкафы, провода и др.), приобретены дизель-генераторные установки.-0-