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Заглянуть за кулисы и попасть на сцену. ДК профсоюзов в день открытых дверей за час посетили более 300 человек

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
03 октября 2026, 18:31

Заглянуть за кулисы и попасть на сцену. ДК профсоюзов в день открытых дверей за час посетили более 300 человек

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
3 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Более 300 человек посетили Республиканский Дворец культуры профсоюзов в Минске за первый час дня открытых дверей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Для посетителей открыли все основные пространства. Гости могли самостоятельно осмотреть залы или присоединиться к организованным экскурсиям, посетить Музей истории профсоюзного движения, узнать историю учреждения, а также принять участие в творческих мастер-классах и интерактивах.

Особый интерес вызвала возможность заглянуть за кулисы и познакомиться с работой творческих коллективов. На сцене желающие могли попробовать себя в актерском мастерстве, а также узнать о направлениях, которые сегодня представлены во Дворце: хореографии, вокале, театральном и изобразительном искусстве.

"Мы открыли свои двери, чтобы каждый желающий смог познакомиться с Дворцом, узнать его историю и насладиться его красотой. И самое главное - мы открыли свои двери, чтобы рассказать о возможностях Дворца для раскрытия творческого потенциала, чтобы каждый мог найти занятие по душе", - рассказала генеральный директор Республиканского Дворца культуры профсоюзов Надежда Степуро.

Сегодня во Дворце действуют 17 коллективов, кружков и студий, в которых занимаются более 400 детей и взрослых. Среди них - образцовый ансамбль танца "Ровесник", народный ансамбль танца "Радуга", народная хоровая капелла, театр "Эхо" и вокальная студия "Гармония".

Для некоторых гостей день открытых дверей стал поводом выбрать новое занятие. Так, Никита Патрикеев, который в свое время выступал на сцене Дворца, после экскурсии задумался о записи в театральную студию. "Очень понравились экскурсии, подробно рассказали обо всем. Думаю записаться в театральную студию, давно хотел", - отметил он.

День открытых дверей приурочен ко Дню работников культуры.-0-
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