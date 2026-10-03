Заглянуть за кулисы и попасть на сцену. ДК профсоюзов в день открытых дверей за час посетили более 300 человек

3 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Более 300 человек посетили Республиканский Дворец культуры профсоюзов в Минске за первый час дня открытых дверей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.



Для посетителей открыли все основные пространства. Гости могли самостоятельно осмотреть залы или присоединиться к организованным экскурсиям, посетить Музей истории профсоюзного движения, узнать историю учреждения, а также принять участие в творческих мастер-классах и интерактивах.



Особый интерес вызвала возможность заглянуть за кулисы и познакомиться с работой творческих коллективов. На сцене желающие могли попробовать себя в актерском мастерстве, а также узнать о направлениях, которые сегодня представлены во Дворце: хореографии, вокале, театральном и изобразительном искусстве.



"Мы открыли свои двери, чтобы каждый желающий смог познакомиться с Дворцом, узнать его историю и насладиться его красотой. И самое главное - мы открыли свои двери, чтобы рассказать о возможностях Дворца для раскрытия творческого потенциала, чтобы каждый мог найти занятие по душе", - рассказала генеральный директор Республиканского Дворца культуры профсоюзов Надежда Степуро.



Сегодня во Дворце действуют 17 коллективов, кружков и студий, в которых занимаются более 400 детей и взрослых. Среди них - образцовый ансамбль танца "Ровесник", народный ансамбль танца "Радуга", народная хоровая капелла, театр "Эхо" и вокальная студия "Гармония".



Для некоторых гостей день открытых дверей стал поводом выбрать новое занятие. Так, Никита Патрикеев, который в свое время выступал на сцене Дворца, после экскурсии задумался о записи в театральную студию. "Очень понравились экскурсии, подробно рассказали обо всем. Думаю записаться в театральную студию, давно хотел", - отметил он.



День открытых дверей приурочен ко Дню работников культуры.-0-