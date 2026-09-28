28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Брестской области задержан водитель Mercedes-Benz, который на трассе М1 в Жабинковском районе совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате которого два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщили БЕЛТА в СК.
"Установлено, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством", - подчеркнули в СК.
По уголовному делу проводят комплекс следственных действий. Назначены судебные автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.
Следователи обращаются к очевидцам ДТП, а также к тем, кто располагает какими-либо сведениями об аварии либо записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить имеющуюся информацию в управление Следственного комитета по Брестской области по телефону 8 (0162) 27-37-00.
Как сообщалось, вечером 27 сентября на 39-м км автодороги М1 водитель Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Минска, совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 62-летний водитель Volkswagen и 41-летняя женщина-пассажир Mercedes-Benz погибли на месте. Водителя и двух пассажиров Mercedes-Benz доставили в больницу.
УСК по Брестской области в отношении 58-летнего водителя Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса.-0-
Общество
28 сентября 2026, 14:56
Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе
Фото СК
Новости рубрики Общество
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
С нами интереснее