Зачем в автошколах будут снимать занятия на видео, рассказали в Госавтоинспекции

Сергей Бабич отметил, что такая практика используется и в других странах. Нововведение призвано усовершенствовать порядок обучения курсантов. Запись занятий будет храниться один месяц, а при сдаче внутренних практических экзаменов - шесть месяцев. "Это позволит контролировать процесс обучения и объективно подходить к оценке знаний. Сдача квалификационных экзаменов в автошколах и прохождение испытаний в Госавтоинспекции являются весомым и значимым фактором. От качества подготовки курсанта зависит его последующая "водительская" жизнь на дороге", - подчеркнул он. Сергей Бабич отметил, что такая практика используется и в других странах. Нововведение призвано усовершенствовать порядок обучения курсантов. Запись занятий будет храниться один месяц, а при сдаче внутренних практических экзаменов - шесть месяцев. "Это позволит контролировать процесс обучения и объективно подходить к оценке знаний. Сдача квалификационных экзаменов в автошколах и прохождение испытаний в Госавтоинспекции являются весомым и значимым фактором. От качества подготовки курсанта зависит его последующая "водительская" жизнь на дороге", - подчеркнул он.





По статистике, с первой попытки сдают практический экзамен лишь 30% обучающихся в автошколах, тогда как теорию - порядка 70%. При сдаче испытаний на площадке "отсеивается" 20% курсантов.





Еще одно новшество - в ноябре увеличится количество видеокамер, которые фиксируют наличие техосмотра у автомобилистов. Система настроена таким образом, чтобы считывать весь поток и сопоставлять регистрационные знаки автомобиля с данными, имеющимися в базах, в частности, наличия допуска к участию в дорожном движении. Сведения о нарушителе отправляются в Центр обработки правонарушений. В автоматическом режиме выносится постановление в отношении собственника, он привлекается к административной ответственности.





По словам Сергея Бабича, республиканская система мониторинга общественной безопасности помогает сотрудникам следить за общественным порядком, раскрывать преступления, в том числе обеспечивать безопасность дорожного движения. "Одно из таких активных направлений развития - фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме. В настоящее время уже оборудован ряд перекрестков, которые позволяют фиксировать нарушения водителей при проезде на запрещающий сигнал светофора. Также эти камеры фиксируют и пользование мобильными телефонами, ремнями безопасности, проезд по полосе общественного транспорта, остановку и стоянку в запрещенных местах", - отметил он.-0-





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