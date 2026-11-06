Зачем будущим блогерам нужно два года отработать в государственных медиа? Ответила декан журфака БГУ





На факультете журналистики БГУ студенты сдают экзамены по трем ключевым дисциплинам, обязательным для будущих журналистов независимо от места обучения, рассказала декан факультета Елизавета Хмель. Одна из таких дисциплин - правовые основы журналистики: студенты изучают законодательство о СМИ и рекламе, чтобы понимать, как работать в правовом поле.

Еще двумя обязательными дисциплинами для студентов являются профессиональная этика журналиста, а также верификация информации и фактчекинг. Будущих журналистов учат соблюдать этические нормы, проверять достоверность текстов, фотографий и видеоматериалов, а также отличать факты от фейков. Более того, в августе по резолюции Национальной школы ректоров под эгидой Министерства образования было принято решение, чтобы модуль по верификации информации преподавался всем студентам вузов гуманитарных специальностей со следующего года. В рамках курса молодым людям будут рассказывать о способах проверки данных и перечне источников, признанных экстремистскими или недобросовестными.

Елизавета Хмель обратила внимание на то, что в этом году по направлению "Аудиовизуальная журналистика и блогинг" будут выпускаться 20 человек. "Это будет первый выпуск. Важно понимать, что у нас студенты учатся на бюджетной основе и все имеют свое первое место распределения. Когда мы говорим про место распределения, то это должно быть какое-то государственное СМИ, где они могут в течение двух лет отшлифовать свои навыки, умения, познакомиться с законом о СМИ, по которому они будут работать. Дальше можно идти уже в свободное плавание, становиться блогером, получив ту самую школу теоретического и профессионального образования", - подытожила декан. Елизавета Хмель обратила внимание на то, что в этом году по направлению "Аудиовизуальная журналистика и блогинг" будут выпускаться 20 человек. "Это будет первый выпуск. Важно понимать, что у нас студенты учатся на бюджетной основе и все имеют свое первое место распределения. Когда мы говорим про место распределения, то это должно быть какое-то государственное СМИ, где они могут в течение двух лет отшлифовать свои навыки, умения, познакомиться с законом о СМИ, по которому они будут работать. Дальше можно идти уже в свободное плавание, становиться блогером, получив ту самую школу теоретического и профессионального образования", - подытожила декан.





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насколько строго в учебном процессе акцентируется внимание на медиаэтике и фактчекинге, чтобы будущие блогеры не просто собирали просмотры, но и несли ответственность за информацию, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Елизавета Хмель.