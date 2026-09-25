Забронировать тур, поделиться впечатлениями. Цифровую платформу для туристов развивают в Беларуси

Цифровизация, как подчеркнул Кирилл Машарский, стала одним из ключевых направлений работы Национального агентства по туризму. "Чтобы государственная политика была эффективной, нам нужно четко понимать, кто к нам едет, с какими целями и какой средний чек у нашего иностранного туриста, что он хочет в идеале получить, какие впечатления. Поэтому мы и стремимся собрать цифры, чтобы это знать", - обозначил цели он.

По словам руководителя, государственная информационная система "Туризм" будет представлять собой цифровой комплекс, который позволит Национальному агентству по туризму делать выверенные решения, опираясь на объективные данные. По словам руководителя, государственная информационная система "Туризм" будет представлять собой цифровой комплекс, который позволит Национальному агентству по туризму делать выверенные решения, опираясь на объективные данные.





Широкий функционал будет предусматривать возможность бронирования туров. "Гражданин может зайти и заказать для себя необходимый тур", - заключил он.-0-





Скриншот видео ОНТ