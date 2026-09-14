Забеги в дикой пуще и рыцари в Мстиславле: чем региональные фестивали привлекают гостей 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем региональные фестивали привлекают гостей, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму Юлия Красько.Юлия Красько подчеркнула, что одно из ключевых направлений для продления срока пребывания туриста - это развитие событийных мероприятий. "Это и различные концерты, фестивали, спортивные мероприятия. Вот недавно Национальное агентство по туризму проводило забег "Налибокские тропы" в Налибокской пуще. Стараемся привлекать все больше внимания именно к регионам", - отметила начальник отдела стратегического планирования.Отдельное внимание спикер уделила выставочным и музейным объектам. В частности, она упомянула новое здание Национального музея на пересечении пр. Победителей и ул. Орловской. "Оно впечатляет как внешне, так и своей экспозицией. Есть очень много археологических элементов. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, формированию белорусской государственности. И уверены, что, конечно, посетителю будет с чем ознакомиться и чему удивиться", - рассказала она.Говоря о фестивальном движении, Юлия Красько выделила яркие региональные проекты, вызвавшие сильный отклик у аудитории: "Фестивалей действительно у нас немало. Например, рыцарский фестиваль в Мстиславле, на который мы возили наших блогеров при посещении Могилевской области. Это тоже вызвало очень много интереса, много ярких эмоций. И другие региональные фестивали, например, "Шлях Цмока", который проходит в Березинском биосферном заповеднике и включает театрализованные представления. Есть что предложить данному региону для туристов", - резюмировала начальник отдела стратегического планирования.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.