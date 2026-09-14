Забеги в дикой пуще и рыцари в Мстиславле: чем региональные фестивали привлекают гостей 

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Говоря о фестивальном движении, Юлия Красько выделила яркие региональные проекты, вызвавшие сильный отклик у аудитории: "Фестивалей действительно у нас немало. Например, рыцарский фестиваль в Мстиславле, на который мы возили наших блогеров при посещении Могилевской области. Это тоже вызвало очень много интереса, много ярких эмоций. И другие региональные фестивали, например, "Шлях Цмока", который проходит в Березинском биосферном заповеднике и включает театрализованные представления. Есть что предложить данному региону для туристов", - резюмировала начальник отдела стратегического планирования.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.