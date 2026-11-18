18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успевать в учебе, заниматься общественной работой, организовывать мероприятия, участвовать в научных и творческих проектах - для 37 молодых белорусов все это часть повседневной жизни. Они стали обладателями ежегодных стипендий Федерации профсоюзов Беларуси. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с некоторыми лауреатами и узнала, как они совмещают разные направления деятельности и что для них значит эта награда.



Стипендии ФПБ вручают с 2016 года. За это время их получили сотни студентов и учащихся учреждений образования. В нынешнем году награды удостоены 37 молодых людей - будущие медики, педагоги, юристы, аграрии, биологи, экономисты и представители других специальностей. Главные условия для претендентов - высокие результаты в учебе и активная общественная позиция. На стипендию могут рассчитывать студенты вузов, учащиеся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, магистранты и аспиранты дневной формы обучения. Необходимо также участвовать в работе первичной профсоюзной организации и иметь средний балл не ниже 8. Стипендия назначается один раз за весь период обучения.



Председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько, поздравляя лауреатов, подчеркнул, что награда отмечает не только академические успехи, но и инициативность молодых людей. "Вы соответствуете всем критериям. Очень приятно, что сегодня победители здесь. Мне будет приятно вручить стипендии и пожать руку с уверенностью, что вы - золотой фонд нашей страны", - отметил он.



По словам Юрия Сенько, в профсоюзном движении Беларуси состоят около 4 млн человек, более 600 тыс. из них - молодые люди. "Вы завтра станете молодыми специалистами, работниками. Убежден, что, имея такой багаж знаний и хорошую подготовку, вы станете и руководителями. Будучи активистами уже сегодня, вы приобретаете задатки, необходимые для работы на различных руководящих должностях", - сказал стипендиатам председатель ФПБ. Он также сообщил, что в 2025-2026 годах отраслевые профсоюзы реализовали около 60 молодежных проектов, в рамках которых состоялось порядка 9 тыс. мероприятий.



Для Анастасии Гацук, студентки четвертого курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, профсоюзная деятельность началась на втором курсе. Девушка учится по специальности "правоведение" и успела попробовать себя в нескольких направлениях работы первичной профсоюзной организации. Сначала Анастасия возглавляла культурно-массовую комиссию, затем перешла в правовую. При этом организацию мероприятий не оставила и продолжает участвовать в жизни академии. На четвертом курсе ее назначили заместителем председателя первичной профсоюзной организации студентов.



Одним из самых запоминающихся событий студентка назвала областной форум "Первые шаги в агробизнес", который каждую весну проводят на базе академии для учащихся колледжей. "Каждую весну к нам приезжают ребята из колледжей. Для них нужно подготовить программу, всех ознакомить, собрать. Наверное, я бы выделила именно это мероприятие", - рассказала Анастасия. По ее словам, подготовка форума требует продуманной программы и слаженной работы команды. Такие задачи помогают развивать организаторские навыки. Студенты также стараются добавлять современные элементы в мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, чтобы сделать их интереснее для молодежи.



Стипендию девушка воспринимает как подтверждение того, что ее старания приносят пользу. "Для меня это значит, что мой труд заметили, оценили и дали мне такую возможность", - поделилась эмоциями Анастасия.



Елизавета Петрошенко учится на пятом курсе стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета. В профсоюз она вступила на первом курсе, а с третьего стала членом профсоюзного комитета. Сначала девушка помогала организовывать мероприятия на факультете, затем стала профоргом курса и начала взаимодействовать с молодежным советом. Так в ее деятельности появились и городские проекты.



Особенно запомнилась Елизавете поездка в Островец. Вместе с молодежным советом она посетила местную школу, где для детей провели занятие по реанимации, а также организовали экскурсию по больнице. Для будущего медика это стало возможностью поделиться знаниями со школьниками и рассказать о навыках, которые могут пригодиться в экстренной ситуации.



Стипендию ФПБ Елизавета считает признанием своих усилий. "Это очень большая честь. Если честно, для меня это было неожиданно. Такое признание достижений, к которым ты много лет идешь. Чувствуешь, что все было не зря", - отметила она.



Ольга Беринчик учится на третьем курсе Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна по специальности "техник-программист". "Я участвовала во многих конкурсах, в том числе республиканских, и мероприятиях профсоюза. Также состою в группе барабанщиц нашего колледжа", - рассказала девушка.



Ольге хорошо удается совмещать учебу с общественной и творческой деятельностью. "Конечно, бывает непросто, но мне нравится и моя специальность, и то, чем я занимаюсь, поэтому всегда удавалось все совмещать", - подчеркнула она. Стипендиатка считает, что такие награды важны не только как материальная поддержка. Гораздо значимее для молодежи - признание стараний. "Я считаю, что эту практику нужно продолжать. Это больше не про деньги, а про то, что нам говорят: "Вы молодцы, не зря стараетесь, продолжайте в том же духе", - сказала она.



Поддержка перспективной молодежи - часть системной работы профсоюзного движения. Важно не только отмечать достижения, но и помогать молодым людям развивать способности, приобретать организаторские и лидерские качества. "В перспективе эти качества будут востребованы и в профессиональной деятельности. Профсоюзы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты, приходя в трудовые коллективы, не оставались в стороне от общественной жизни и умели выстраивать конструктивный диалог с нанимателем", - заметили в пресс-службе ФПБ.-0-