27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 4135 пациентов с COVID-19, выписаны 1692. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 917 468 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 906 043 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6470 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 136 тестов. Всего в стране проведено 12 427 770 тестов.-0-