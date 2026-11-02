"За неделю я прожила целую жизнь": Маргарита Маскялиене - о "Миссис Вселенная", детях и жизни в деревне

Маргарита Маскялиене триумфально выступила на 49-м международном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная - 2026". На престижном состязании на Шри-Ланке, собравшем более 130 участниц со всего мира, белоруска показала выдающийся результат, войдя в топ-5 красивейших женщин планеты.

Осознанное родительство

С раннего детства Маргарита была ведущей солисткой заслуженного народного коллектива Республики Беларусь "Ровесник", с которым гастролировала по всему миру. Сразу после школы она поступила в БГУКИ на режиссера-постановщика, где погрузилась в изучение актерского мастерства, сценической речи и пластики.

- Когда этап с танцами завершился, во мне осталось огромное внутреннее желание движения, - вспоминает Маргарита. - Имея профессиональную хореографическую базу, я решила переквалифицировать свои навыки в тренерскую деятельность. Это и стало главным мотивом для получения второго высшего образования.

Она окончила Белорусский государственный университет физической культуры по специальности "тренер" и прошла множество курсов повышения квалификации в фитнес-индустрии, освоив все ключевые направления - от аэробики и степа до пилатеса и йоги. Однако ее истинным призванием стало направление mind and body (разум и тело).

- Весь мой предыдущий опыт привел к созданию собственной авторской методики, - делится Маргарита. - Она включает в себя комплексную работу женщины над собой: от внешности и физического здоровья до ментального состояния.

На двух высших образованиях Маргарита не остановилась - она успешно защитила диссертацию, получив научную степень магистра искусствоведения. Сегодня Маргарита - счастливая жена и мама четверых детей. По ее признанию, к осознанному многодетному родительству она пришла во многом благодаря поддержке своего супруга Алексея. Пара воспитывает трех дочерей и сына на принципах родительского партнерства и обоюдной вовлеченности, совмещая это с личными рабочими проектами.

Дети стали и причиной переезда молодой семьи: во время второй беременности супруги приняли решение сменить столицу на деревню.

- Муж сказал, что нам нужно перебираться на свежий воздух, чтобы я могла спокойно гулять с коляской, - рассказывает вице-миссис. - У меня была паника, адаптация к загородной жизни заняла несколько лет. Доставок нет, быт другой... Но сейчас я ни за что не променяю свой дом и свою землю на квартиру. А недавно мы построили большую детскую площадку, где четверо детей каждый день играют!

Из декрета на подиум

- Как человеку, который остро нуждается в проявлении в социуме и творческой реализации, мне было энергетически тяжело быть только мамой, - признается Маргарита Маскялиене.

Выход нашелся неожиданно. На последнем месяце четвертой беременности Маргарита увидела рекламу белорусского конкурса красоты для многодетных мам и сразу построила четкий план: родить, за полгода восстановиться и выйти на сцену. Сначала был проект "Краса Беларуси", затем победа в национальном отборе "Леди Беларусь - 2025", которая и открыла дорогу на мировой уровень. Семья Маргариты Маскялиене

Финал "Миссис Вселенная - 2026" на Шри-Ланке потребовал от конкурсантки предельной концентрации сил. За счет накопленного годами сценического, актерского и хореографического бэкграунда, а также свободного английского языка, Маргарите удалось достойно представить Беларусь и найти взаимопонимание со всеми делегациями.

- За одну неделю я прожила целую жизнь, - делится Маргарита. - Сна было крайне мало - всего 1-2 часа в сутки. Программа начиналась в шесть утра, а вставать приходилось в четыре, чтобы успеть сделать безупречный макияж и укладку. Каждый ежедневный образ был продуман до мелочей. Благодаря дизайнерам, которые вручную создали украшения и сшили потрясающие платья, я выглядела идеально, что отмечали все участники.

Королева и ее опора

Особой гордостью Маргариты стала медиакарта конкурса. Она оказалась первой участницей, которая настолько открыто транслировала всю изнанку мирового бьюти-состязания.

- Со мной в составе делегации полетел мой муж Алексей, - вспоминает вице-миссис. - Он помогал снимать исходные видео. Мы возвращались в номер около часа ночи, до самого утра я монтировала ролики для своего влога. На это уходили последние силы, я сознательно жертвовала сном и отдыхом ради того, чтобы мои подписчики проживали этот процесс вместе со мной. Да, накопилась колоссальная усталость, но это того стоило. Такое событие бывает раз в жизни.

Наша героиня занималась сама бьюти-подготовкой. Итогом огромного труда стал выдающийся результат. Маргарита Маскялиене вошла в топ-5 самых красивых замужних женщин планеты и привезла в Беларусь сразу три короны, став четвертой вице-миссис, "Миссис Красота" и "Миссис Спорт".

- Я ожидала хорошего результата, потому что всегда трезво рассчитываю свои силы, - признается Маргарита. - Это высокий уровень и для меня, и для нашей страны. Я с гордостью возвращалась в Беларусь.

Новость о победе Маргариты вызвала настоящую бурю эмоций. Социальные сети разрывались от поздравлений - вице-миссис получила более тысячи сообщений и звонков от друзей, коллег и незнакомых людей из разных стран.

- Самыми трогательными были звонки от детей: "Мамочка, ты у нас самая красивая! Ты королева красоты". Я бесконечно благодарна за эту колоссальную поддержку семье, друзьям и всей нашей стране, - говорит Маргарита.

Своя методика

Глядя на идеальную фигуру многодетной мамы, многие задаются вопросом: как ей удается сохранять безупречную форму? Ответ Маргариты прост: железная дисциплина.

- Моя авторская методика - это не просто работа, я живу ею, - делится Маргарита. - Строго слежу за питанием и режимом дня (конкурс стал исключением), ежедневно тренируюсь.

Сейчас Маргарите поступает множество предложений о сотрудничестве со всего мира, мировые бьюти-площадки предлагают белоруске стать амбассадором брендов, войти в составы жюри и посетить крупные шоу в качестве VIP-гостя. Маргарита и ее команда пока внимательно изучают контракты, но главный вывод из этой поездки она уже сделала:

- За своей мечтой нужно идти обязательно. Если вы чувствуете в себе силы - никогда не сомневайтесь! Но помните: нужно трезво оценивать уровень подготовки. Это титанический труд. Конкуренция огромная, все девушки достойные. Но если у вас есть истинное желание и воля - идите к цели, все получится!

| Ольга Пролюк, газета "7 дней"; фото из личного архива Маргариты Маскялиене.

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