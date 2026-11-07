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"За миром - в Минск": как эксперты оценили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности

Опубликовано:

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Общество
07 ноября 2026, 00:35

"За миром - в Минск": как эксперты оценили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности

Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что участники IV Минской международной конференции считают ее главным результатом и почему выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко собрало широкую аудиторию, в программе "Клуб редакторов" в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказали эксперты.
Среди самых обсуждаемых фрагментов выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко - его слова о скором окончании конфликта в Украине. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что Беларусь, как никто, делает все максимально возможное для того, чтобы на территории Украины установился мир. "Пройдет время, мы узнаем все подробности того, как это было, кто с кем общался, какие были предложения. И для многих, я думаю, это будет откровениями и сюрпризами", - добавил он.
Генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин подчеркнул, что все выступления главы государства имеют определенную специфику. "Он использует трибуну, именно трибуну - Минскую международную конференцию по евразийской безопасности - для вот такого искреннего и, очень важно подчеркнуть, личностного анализа. Он же даже сказал: я, говорит, никогда так не волновался, потому что такое количество экспертов с разных стран мира, у них же у каждого свой взгляд. Давайте еще такую деталь отметим, что, когда Президент выходил из зала, ему практически не давали выйти. Подходили из других стран. То есть каждый хотел что-то донести свое. И очень важна была оценка Президента. Многие же приехали эксперты со своими выкладками, книгами. Каждый хотел это все донести. И они смотрели на Президента как на определенный камертон вот этого всего экспертного сообщества. Ему нужно было очень кратко на самом деле в речи донести свое видение ситуации, а это не только интуиция, не только оценка, это же знание. То есть Президент отличается у этого экспертного сообщества тем, что он опирается на глубокое знание тех вопросов, о которых говорит. Имея самую разнообразную информацию из дипломатических депеш и данные разведки, и то, чем делятся с нами россияне, и не только россияне. Здесь вот как раз-таки ум, сноровка, опыт, интуиция играют большую роль. Поэтому так все прислушиваются к оценкам Александра Лукашенко", - заключил он. 

На конференцию приехали общественные деятели, многие лидеры политических партий, лидеры общественного мнения, напомнил Вадим Гигин. "Каждый имеет свою аудиторию в своей стране", - подчеркнул он. Кроме того, атмосфера конференции была абсолютно дружелюбной и открытой.

По мнению министра информации Дмитрия Жука, конференция - это очень эффективный механизм по продвижению повестки мира на планете. "Вот эта евразийскость, которая там была представлена в виде экспертов, в виде руководителей внешнеполитических ведомств, дипломатов другого уровня, она очень весома. Игнорировать уже эту конференцию они не могут, - считает он. - Выступление Президента очень реалистично. Он реальный политик. Он видит все противоречия, которые есть даже на уровне действия одних и тех же лиц. Тем не менее, он берет за основу те точки, на основании которых можно сближаться. Самая главная цель - это погасить эскалацию". 

Дмитрий Жук заявил, что необходимо четко понимать: сегодняшняя эскалация достигла своего предела. Он отметил наличие нескольких взрывоопасных точек на земном шаре, указав, что эскалация в этих местах возникает не впервые. В качестве примеров он привел конфликты на Ближнем Востоке, на Балканах (который перекинулся на Украину) и в Латинской Америке. Он подчеркнул, что события, произошедшие ранее в Венесуэле, сегодня разворачиваются вокруг Кубы, добавив, что эти очаги напряженности известны современной истории еще со второй половины XX века.

Он пояснил, что модель демократии, навязанная миру, построена на принципе управления другими странами. По словам министра информации, европейцы оттачивали эту модель на своих колониях на протяжении полутора сотен лет и внедрили ее повсеместно исключительно с одной целью - получить понятный им рычаг управления политическими системами по всему земному шару. При этом он подчеркнул, что у них этот механизм не срабатывает, поскольку у восточных славян на постсоветском пространстве существует принципиально иная парадигма ценностей. "И Беларусь, мы за этим столом много раз говорили, катастрофический для их демократической модели пример успешного развития государства, с которым они будут бороться не покладая рук и не отстанут от нас. Нужно это понимать. А Президент это понимает, как никто из нас. Поэтому он и тихонечко, мягко, но очень последовательно и настойчиво формирует парадигму "если за миром, то в Минск", - подчеркнул Дмитрий Жук. 
Политолог Юрий Воскресенский назвал отличия IV Минской международной конференции по евразийской безопасности от всех предыдущих. "Произошел международный прорыв. Впервые она совпала с визитом наиболее высокопоставленного представителя генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Он приурочил его к ней. То есть это впервые за 6 лет произошел такой визит. Значит, этот визит позволяет надеяться на попытку понимания между высокими европейскими чиновниками, структурами и белорусской стороной. Второй момент - яркое выступление Президента Беларуси", - резюмировал он.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская отметила, что эксперты, даже те, кто не приехал из стран, которых сейчас нельзя назвать полностью дружественными, внимательно следили за происходящим. Что касается журналистов постсоветского пространства, то они всегда с большим интересом ждут и слушают выступления главы государства. В качестве примера она привела телеканал "МИР24", который подготовил телевизионную версию выступления специально для широкой аудитории.

Объясняя этот интерес, председатель БСЖ указала на сложность современного информационного поля. Даже опытные политологи и журналисты, постоянно находящиеся в потоке новостей, иногда теряются из-за обилия противоречивых мнений экспертов, которые зачастую запутывают ситуацию. Поэтому представители СМИ приезжают в Минск за правдой, непредвзятостью и четкой картиной происходящего. После выступлений главы государства, где все вопросы раскладываются по полочкам, становится ясно, что, как и почему происходит.

Особый интерес журналистов вызывают темы мира, мировых конфликтов и путей их разрешения, что актуально для всего евразийского пространства. Ольга Шпилевская подчеркнула, что рейтинги просмотров таких материалов традиционно высоки во всех странах. 

Также Ольга Шпилевская выделила роль и голос женщин в обеспечении безопасности мира. Комментируя ситуацию с Меланией Трамп и ее содействие договоренностям о прекращении огня в городе Алешки для проведения гуманитарной операции, она отметила, что даже небольшой промежуток тишины дает возможность для диалога и взаимопонимания.

Председатель БСЖ высоко оценила позицию Президента, назвав его первым и единственным главой государства, который открыто говорит о необходимости включения женщин в миротворческие процессы ради прекращения войн и достижения мира. По ее мнению, женщины во всем мире оценят этот шаг, который позволяет им громче заявить о себе.-0-

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Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
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