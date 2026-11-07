"За миром - в Минск": как эксперты оценили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности

- Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
На конференцию приехали общественные деятели, многие лидеры политических партий, лидеры общественного мнения, напомнил Вадим Гигин. "Каждый имеет свою аудиторию в своей стране", - подчеркнул он. Кроме того, атмосфера конференции была абсолютно дружелюбной и открытой.
По мнению министра информации Дмитрия Жука, конференция - это очень эффективный механизм по продвижению повестки мира на планете. "Вот эта евразийскость, которая там была представлена в виде экспертов, в виде руководителей внешнеполитических ведомств, дипломатов другого уровня, она очень весома. Игнорировать уже эту конференцию они не могут, - считает он. - Выступление Президента очень реалистично. Он реальный политик. Он видит все противоречия, которые есть даже на уровне действия одних и тех же лиц. Тем не менее, он берет за основу те точки, на основании которых можно сближаться. Самая главная цель - это погасить эскалацию".
Дмитрий Жук заявил, что необходимо четко понимать: сегодняшняя эскалация достигла своего предела. Он отметил наличие нескольких взрывоопасных точек на земном шаре, указав, что эскалация в этих местах возникает не впервые. В качестве примеров он привел конфликты на Ближнем Востоке, на Балканах (который перекинулся на Украину) и в Латинской Америке. Он подчеркнул, что события, произошедшие ранее в Венесуэле, сегодня разворачиваются вокруг Кубы, добавив, что эти очаги напряженности известны современной истории еще со второй половины XX века.
Он пояснил, что модель демократии, навязанная миру, построена на принципе управления другими странами. По словам министра информации, европейцы оттачивали эту модель на своих колониях на протяжении полутора сотен лет и внедрили ее повсеместно исключительно с одной целью - получить понятный им рычаг управления политическими системами по всему земному шару. При этом он подчеркнул, что у них этот механизм не срабатывает, поскольку у восточных славян на постсоветском пространстве существует принципиально иная парадигма ценностей. "И Беларусь, мы за этим столом много раз говорили, катастрофический для их демократической модели пример успешного развития государства, с которым они будут бороться не покладая рук и не отстанут от нас. Нужно это понимать. А Президент это понимает, как никто из нас. Поэтому он и тихонечко, мягко, но очень последовательно и настойчиво формирует парадигму "если за миром, то в Минск", - подчеркнул Дмитрий Жук.
Политолог Юрий Воскресенский назвал отличия IV Минской международной конференции по евразийской безопасности от всех предыдущих. "Произошел международный прорыв. Впервые она совпала с визитом наиболее высокопоставленного представителя генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Он приурочил его к ней. То есть это впервые за 6 лет произошел такой визит. Значит, этот визит позволяет надеяться на попытку понимания между высокими европейскими чиновниками, структурами и белорусской стороной. Второй момент - яркое выступление Президента Беларуси", - резюмировал он.
Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская отметила, что эксперты, даже те, кто не приехал из стран, которых сейчас нельзя назвать полностью дружественными, внимательно следили за происходящим. Что касается журналистов постсоветского пространства, то они всегда с большим интересом ждут и слушают выступления главы государства. В качестве примера она привела телеканал "МИР24", который подготовил телевизионную версию выступления специально для широкой аудитории.
Объясняя этот интерес, председатель БСЖ указала на сложность современного информационного поля. Даже опытные политологи и журналисты, постоянно находящиеся в потоке новостей, иногда теряются из-за обилия противоречивых мнений экспертов, которые зачастую запутывают ситуацию. Поэтому представители СМИ приезжают в Минск за правдой, непредвзятостью и четкой картиной происходящего. После выступлений главы государства, где все вопросы раскладываются по полочкам, становится ясно, что, как и почему происходит.
Особый интерес журналистов вызывают темы мира, мировых конфликтов и путей их разрешения, что актуально для всего евразийского пространства. Ольга Шпилевская подчеркнула, что рейтинги просмотров таких материалов традиционно высоки во всех странах.
Также Ольга Шпилевская выделила роль и голос женщин в обеспечении безопасности мира. Комментируя ситуацию с Меланией Трамп и ее содействие договоренностям о прекращении огня в городе Алешки для проведения гуманитарной операции, она отметила, что даже небольшой промежуток тишины дает возможность для диалога и взаимопонимания.
Председатель БСЖ высоко оценила позицию Президента, назвав его первым и единственным главой государства, который открыто говорит о необходимости включения женщин в миротворческие процессы ради прекращения войн и достижения мира. По ее мнению, женщины во всем мире оценят этот шаг, который позволяет им громче заявить о себе.-0-
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Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"