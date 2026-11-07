"За миром - в Минск": как эксперты оценили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности

Генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин подчеркнул, что все выступления главы государства имеют определенную специфику. "Он использует трибуну, именно трибуну - Минскую международную конференцию по евразийской безопасности - для вот такого искреннего и, очень важно подчеркнуть, личностного анализа. Он же даже сказал: я, говорит, никогда так не волновался, потому что такое количество экспертов с разных стран мира, у них же у каждого свой взгляд. Давайте еще такую деталь отметим, что, когда Президент выходил из зала, ему практически не давали выйти. Подходили из других стран. То есть каждый хотел что-то донести свое. И очень важна была оценка Президента. Многие же приехали эксперты со своими выкладками, книгами. Каждый хотел это все донести. И они смотрели на Президента как на определенный камертон вот этого всего экспертного сообщества. Ему нужно было очень кратко на самом деле в речи донести свое видение ситуации, а это не только интуиция, не только оценка, это же знание. То есть Президент отличается у этого экспертного сообщества тем, что он опирается на глубокое знание тех вопросов, о которых говорит. Имея самую разнообразную информацию из дипломатических депеш и данные разведки, и то, чем делятся с нами россияне, и не только россияне. Здесь вот как раз-таки ум, сноровка, опыт, интуиция играют большую роль. Поэтому так все прислушиваются к оценкам Александра Лукашенко", - заключил он.