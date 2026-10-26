Около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за минувшие сутки  

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов, зарегистрировано пять преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 30 счетам.



"По способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества), покупка товаров в интернете и хищения с использованием соцсетей. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается", - отметили в МВД.



Правоохранители напоминают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-