26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов, зарегистрировано пять преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 30 счетам.
"По способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества), покупка товаров в интернете и хищения с использованием соцсетей. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается", - отметили в МВД.
Правоохранители напоминают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-
Общество
26 октября 2026, 10:33
Около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за минувшие сутки
Фото из архива
Новости рубрики Общество
В Минске запустят дополнительные автобусы для участников и гостей энергетического и экологического форума
Главное
Топ-новости
Беларусь рассматривает всестороннее сотрудничество с Индией в числе приоритетов внешней политики в Азии - Ипатов
Далеко не чужие. Зачем сближаются Беларусь и Монголия и что может изменить визит Ухнаагийн Хурэлсуха в Минск
В Монголии видят большой потенциал в развитии торгово-экономических, гуманитарных отношений с Беларусью - посол
С нами интереснее