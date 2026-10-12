За купальный сезон 2026 года в Беларуси спасли более 180 человек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за купальный сезон 2026 года (май - сентябрь) спасли 181 человека, из них 147 спасли работники ОСВОДа. Об этом на подведении итогов сезона рассказал председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Матюшко, передает корреспондент БЕЛТА.





Среди спасенных - 62 несовершеннолетних, из них 79% спасли работники ОСВОДа. "За аналогичный период 2025 года спасено 115 человек, в том числе 35 несовершеннолетних. Таким образом, число спасенных выросло на 57%", - отметил Дмитрий Матюшко.





В то же время, по оперативным данным ОСВОДа, за купальный сезон в Беларуси утонули 145 человек. За аналогичный период прошлого года - 150. Таким образом, число погибших снизилось на 3%. "При падении в воду погибли 57 человек, при купании - 51, во время рыбной ловли с берега - 20, с лодки - 6, при эксплуатации плавательных средств - 5. Еще 6 человек погибли при других обстоятельствах", - рассказал председатель Минской городской организации ОСВОД.





За купальный сезон на водоемах Минска спасли 19 человек, в том числе четырех несовершеннолетних, работники ОСВОДа спасли 15 человек. "В 2025 году общее число спасенных также составило 19 человек, из них двое несовершеннолетних. При этом работники ОСВОДа спасли 16 человек. Таким образом, общее число спасений осталось на прежнем уровне, однако в 2026 году число несовершеннолетних среди спасенных увеличилось с двух до четырех. Эта динамика говорит о необходимости усилить профилактическую работу с детьми и подростками, а также активнее проводить рейды в местах массового отдыха у воды", - отметил Дмитрий Матюшко.





В Минске за сезон утонули девять человек, и все они находились в состоянии алкогольного опьянения. "Семь человек погибли во время купания, один - при рыбной ловле с берега, еще один - после падения в воду", - добавил он.





Анализ происшествий показывает, что к устойчивым факторам риска относятся алкогольное опьянение и купание в темное время суток. "Больше всего трагедий произошло в июне. После этого мы усилили работу во взаимодействии с подразделениями МВД и МЧС, что позволило в дальнейшем более чем вдвое снизить число погибших", - отметил председатель Минской городской организации ОСВОД.





При этом, по его словам, число утонувших в Минске в 2026 году втрое превысило показатель 2025 года. Изменилась и структура рисков: в этом году были случаи гибели людей в зоне действия спасательных объектов, где годом ранее происшествий не фиксировали. Как отметил председатель Минской городской организации, почти половина всех случаев пришлась на Советский район, а наиболее рискованным на протяжении ряда лет остается участок в зоне ответственности спасательной станции "Цнянская". "Ключевым фактором опасности в 2026 году стало пребывание у воды и купание в состоянии алкогольного опьянения: он присутствовал во всех зафиксированных случаях гибели. Надеюсь, что опыт, выводы и дополнительные меры помогут нам снизить риск гибели людей в предстоящем сезоне", - подчеркнул Дмитрий Матюшко.





Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун отметил, что Минская городская организация ОСВОД провела в этом купальном сезоне серьезную работу, которая дала определенные результаты. По его словам, за Минском закреплены 23 зоны отдыха у воды. "Но в то же время люди сами себя не берегут. За купальный сезон у нас погибли девять человек. Это во многом связано и с отношением людей к ситуации, в которой они оказались. Ответственно подходить к безопасности должны и ОСВОД, и люди, которые находятся рядом, в тех же зонах отдыха, чтобы не допустить гибели на воде. Ведь каждая такая гибель прежде всего беда для семьи. Мы должны предотвращать подобные случаи и делать все возможное для профилактики", - отметил он.





По словам Олега Корзуна, для предупреждения гибели людей на воде городу и ОСВОДу следует уделить внимание перспективным направлениям работы: внедрению искусственного интеллекта, увеличению числа камер видеонаблюдения и обновлению техники, используемой организацией.-0-