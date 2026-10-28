За хищение рапсового масла в Беларуси задержали директора предприятия и четырех сообщников 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД совместно с коллегами из УВД Минского облисполкома пресекли схему хищения рапсового масла на государственном перерабатывающем предприятии. По данным МВД, фигуранты похитили почти 30 т продукции, планировали в несколько этапов вывезти не менее 100 т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.



Как отметили в ведомстве, организатором схемы стал 40-летний директор перерабатывающего предприятия, входящего в структуру крупного государственного агрохолдинга. Он вступил в сговор с тремя подчиненными в возрасте 40, 43 и 53 лет, а также с 38-летним главным инженером коммерческой организации.



Правоохранители установили, что на протяжении нескольких месяцев сообщники готовили схему присвоения излишков продукции, которые образовывались в зависимости от качества поступающего сырья. Для сокрытия своих действий соблюдали меры конспирации: переносили время отгрузки, следили за передвижением транспорта и меняли места встреч с предпринимателями, которым собирались продать похищенное масло.



Сообщники намеревались в несколько этапов вывезти не менее 100 т продукции, однако реализовать задуманное не успели, добавили в МВД. Всех пятерых задержали при силовой поддержке бойцов специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД. Во время обыска у одного из работников предприятия обнаружили и изъяли более 37 тыс. рублей. По данным правоохранителей, эти деньги фигуранты планировали разделить между собой.



Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.-0-