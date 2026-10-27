"За этой цифрой скрываются непрожитые жизни". Головченко о значении концерта-реквиема "Каждый третий"

"Мы хотим донести это в первую очередь до молодого поколения, чтобы создать исторический щит и сделать прививку от фашизма, нацизма и любой идеологии нетерпимости, которая отказывает народу или нации в праве на самостоятельное определение своего пути. Я очень рассчитываю, что наш концерт-реквием дойдет до сердца каждого. Если так случится, мы будем очень рады. Значит, наша задумка реализовалась", - подытожил Роман Головченко.-0-

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27 октября, Уфа /Корр. БЕЛТА/. Концерт-реквием "Каждый третий" помогает понять, что за этой цифрой скрываются непрожитые жизни. Таким мнением с журналистами перед показом проекта в Уфе поделился председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА."Каждый третий - это страшно, но это просто цифра. Не какая-то метафора, не арифметическая величина, а строки из уголовного дела о геноциде белорусского народа. Чтобы цифра ожила, нужно понимать ее смысл. И смысл в памяти. А память - не просто пассивное созерцание по прошествии 80 лет. Мы хотим, чтобы цифра дошла до каждого сердца и получила персонализацию, чтобы те, кто увидели концерт и выставки, поняли, что за этой цифрой скрываются непрожитые жизни, нереализованные замыслы, разрушенное жилье, погибшие родные", - сказал Роман Головченко.По его словам, национальный белорусский проект, представленный сегодня на башкирской сцене, объединил лучшие творческие коллективы и лучших исполнителей Беларуси, вобрал в себя всю боль и мужество нашего народа, который прожил страшные четыре года оккупации, но не склонился, не сдался врагу, а организовал поистине всенародное сопротивление захватчикам."Все знают и много говорят о помощи Башкортостана эвакуированным из Беларуси семьям партизан, гражданским лицам. Сколько раненых воинов вылечили в госпиталях на башкирской земле, сколько предприятий, в том числе вывезенных с территории Беларуси, давали фронту все, что ему нужно. Но, к сожалению, многие сыны Башкирской ССР сложили головы на нашей земле. Буквально два года назад вышла книга "Сыны Башкортостана в боях за Беларусь". Там увековечены 558 имен уроженцев Башкортостана, которые навсегда остались в Беларуси, но эта цифра далеко не полная. Буквально несколько недель назад в Витебской области поисковики обнаружили останки еще одного бойца, командира пулеметной роты. На груди у него был орден Красного Знамени. По номеру ордена установили, что он уроженец башкирского города Туймазы. Еще один воин пришел домой с фронта. Все эти 80 лет он оставался в статусе пропавшего без вести", - подчеркнул Роман Головченко.Он добавил, что концерт-реквием - не просто представление, а попытка художественными средствами донести каждому сердцу мысль о том, что ни одна жизнь не является забытой. Особенно та жизнь, которая отдана за правое дело на своей земле и в борьбе с завоевателями.