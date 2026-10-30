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"За этим фасадом очень разные люди". Эксперт о выборах в Сербии и "Студенческом списке"

Опубликовано:

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Общество
30 октября 2026, 21:57

"За этим фасадом очень разные люди". Эксперт о выборах в Сербии и "Студенческом списке"

Фото из архива AP Photo
Фото из архива AP Photo
Фото из архива AP Photo
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербское движение "Студенческий список" объединило представителей совершенно разных взглядов и возрастов, студенты стали лишь фасадом. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" рассказала доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева.
Комментируя результаты парламентских выборов в Сербии, Елена Пономарева отметила: "И из Беларуси, и из Москвы были представители-наблюдатели в ходе этих выборов. Произошедшее и происходящее, каждый день поступают совершенно новые какие-то вводные, с одной стороны, объяснимо, а с другой стороны, многие моменты поражают. Уже точно известно, что эта коалиция (победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список". - Прим. БЕЛТА) очень разношерстная. В ней объединены представители совершенно разных взглядов, начиная от сторонников либеральных ценностей европейских, до совершенно феноменальных русофилов. Разные возрастные группы. Одно, название "Студенческий список", поскольку именно студенты стали фасадом этого важного движения, важного в том, что оно привело к таким серьезным изменениям в политическом пространстве Сербии. За этим фасадом очень разные люди и поддерживают, опять же, его разные люди".
Как заметила доктор политических наук, 141 мандат в парламенте Сербии получило движение "Студенческий список" при том, что всего 250 мест. "Большая коалиция, которую возглавлял экс-президент Сербии Александр Вучич, получила 103 места. И никакие другие серьезные объединения, политические партии не прошли, за исключением тех, которые имеют квотирование по региональному принципу, национальному, условно говоря", - сказала Елена Пономарева. 

"За объединение Вучича, как бы негативно к нему не относились представители "Студенческого списка", достаточно большое количество людей проголосовало. Это, конечно, не такой раскол страны, который мы наблюдали в ходе первого и второго туров выборов в Бразилии, - сказала профессор МГИМО. - Но здесь тоже раскол есть". 

Елена Пономарева заметила, что многие не пошли голосовать вообще: "Потому что они не хотели поддерживать "Студенческий список" категорически, но в то же время не могли отдать свой голос за Александра Вучича. То есть на самом деле 32%, которые Александр Вучич набрал, это только те, кто пришли голосовать. Многие люди, если бы пришли и проголосовали против "Студенческого списка", у него было бы больше этих процентов".-0-
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