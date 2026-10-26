За 30 лет ВНС стало важным механизмом поддержания единства и развития страны - политолог 

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 30 лет Всебелорусское народное собрание (ВНС) показало, что оно будет поддерживать единство и продолжать устойчивое развитие страны. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, председатель РОО "Белорусское общество политологов" Виктор Ватыль."Точкой отсчета стал 1996 год, который показал, в какой глубокой политической пропасти мы оказались. Нам не нужен был такой сценарий, и мы выбрали иной путь - путь единства, сплоченности, соучастия и консолидации. ВНС стал флагом и символом. 30-летие показывает, что ВНС - орган представительной власти - будет выполнять служебную роль - держать единство и продолжать устойчивое развитие страны", - сказал Виктор Ватыль.Секретарь ЦК ОО "БРСМ", делегат ВНС Александр Давыдовский в свою очередь заявил, что благодаря тому, что когда-то ВНС помогло стране избежать тяжелого кризиса, у его поколения было счастливое и беззаботное детство. "Поколение, которое родилось чуть позже нас, вообще живет уже в шоколаде. Как шутили недавно на популярной телепередаче, не приходилось делить сникерс на пять частей, потому что папа тоже хотел. Все живут в полном достатке, в том числе, конечно же, это заслуга ВНС и нашего Президента Александра Лукашенко", - сказал он.Александр Давыдовский подчеркнул, что очень был рад стать делегатом VII ВНС. "Я помню, как мы провожали наших людей на V ВНС, радовались, что они едут обсуждать, как страна будет дальше развиваться, а не воевать. Мы ценили, что живем в тихой, спокойной, мирной стране. Мне посчастливилось стать делегатом именно седьмого собрания. Я - один из 80 делегатов от Белорусского республиканского союза молодежи. Это здорово, потому что сегодня наша страна дает огромную возможность молодым людям развиваться, самовыражаться, получать новые знания, компетенции и в дальнейшем, конечно же, принимать важнейшие решения на Всебелорусском народном собрании. Уверен, на предстоящем собрании подведут итоги ВНС за 30 лет и определят амбициозные планы на будущее", - добавил Александр Давыдовский.-0-