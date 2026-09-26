За 30 лет сельское хозяйство Беларуси шагнуло далеко вперед - Перцов на "Дажынках" в Кореличах

"За 30 лет, которые в нашей стране мы отмечаем "Дажынкi", сельское хозяйство шагнуло далеко вперед. Изменились технологии, увеличилась механизация производственных процессов. Самое главное, что сельское хозяйство подтянуло за собой другие важные отрасли нашей страны. И производство сельхозтехники, и перерабатывающую промышленность - простым языком говоря, производство продуктов питания, которые для всего мира стали уже брендом Республики Беларусь", - сказал Владимир Перцов.

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси обратил внимание, что значительно изменились города-столицы областных и республиканских праздников хлеборобов. "Сегодня мы в Кореличах. За 630 лет в различных войнах и передрягах Кореличи пять раз уничтожались и сгорали дотла, но каждый раз возрождались. Это говорит об особом сакральном духе этого уголка Беларуси и о тех мужественных людях, настоящих героях, которые жили и живут на этой земле", - сказал Владимир Перцов.

"Слава Богу, единственное сражение, которое мы переживаем сейчас, это сражение в полях. И на этом празднике мы чествуем наших героев, победителей этого сражения. За 30 лет мы наградили многие тысячи хозяйств и передовиков производств. И сегодня этот список пополнился", - дополнил первый заместитель главы Администрации Президента.-0- "Слава Богу, единственное сражение, которое мы переживаем сейчас, это сражение в полях. И на этом празднике мы чествуем наших героев, победителей этого сражения. За 30 лет мы наградили многие тысячи хозяйств и передовиков производств. И сегодня этот список пополнился", - дополнил первый заместитель главы Администрации Президента.-0-