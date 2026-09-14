14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube заблокировал каналы "Радыё Сталіца", Первый канал Белорусского радио и Radio Kultura BY, сообщает БЕЛТА.
Контент канала Radio Kultura BY был посвящен культурной тематике - театру, музыке, литературе и белорусскому искусству.
Также был заблокирован YouTube-канал "Радыё Сталіца", значительная часть контента которого связана с музыкальной тематикой, в том числе рок-музыкой. Ранее стало известно о блокировке на YouTube телеканала СТВ во время прямой трансляции ток-шоу "По существу", посвященной Дню народного единства.
Причиной блокировки каналов на момент публикации отмечается "нарушение правил YouTube", "удалили для защиты сообщества".-0-
Общество
14 сентября 2026, 21:13
YouTube заблокировал каналы Radio Kultura BY, "Радыё Сталіца" и Первый канал Белорусского радио
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