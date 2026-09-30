YouTube не придерживается правил, которые сам и устанавливает - депутат Палаты представителей

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube не придерживается правил, которые сам и устанавливает, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Николай Бузин по итогам круглого стола "Право на информацию в современном мире", который провела Постоянная комиссия по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА."YouTube, к сожалению, стал полностью ангажированной платформой", - сказал Николай Бузин.Парламентарий отметил, что наблюдается реальная попытка закрыть доступ к государственным СМИ Беларуси на международном уровне. "Мы уже не раз говорили о том, что YouTube практически без объяснений блокирует наш белорусский контент, - сказал он. - И самое главное, что платформа не придерживается тех правил, которые сама устанавливает".По его словам, парламентарии готовы работать со СМИ и избирателями, чтобы реализовать их право на достоверную информацию. "Каждый гражданин Республики Беларусь на законодательном, конституционном уровне имеет право на информацию. И мы, общаясь с избирателями, слышим, что они хотят получать правдивую информацию", - отметил он.Заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Виталий Уткин добавил, что парламентарии видят системное нарушение международных норм права в отношении Беларуси, которое наблюдается на протяжении длительного периода. "Сперва мы видели это в экономических процессах, - пояснил он. - Сегодня под маской законности применяется жесткая цензура по отношению к собственникам определенных информационных площадок для того, чтобы не давать права слова. Мы будем доводить это как до своих избирателей, так и до коллег-парламентариев из других стран".Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Екатерина Серафинович заметила, что сейчас наблюдается высокий спрос на объективное освещение событий в мире и в Беларуси. Задачу парламентариев она видит в том, чтобы, прежде всего, информировать своих избирателей о реальных причинах происходящего. "В условиях информационной войны, которая сейчас ведется против нашего государства, это особенно важно. Мы как парламентарии, которые систематически встречаются с людьми, поддерживают с ними контакт и обратную связь, имеем все возможности донести до людей правду", - сказала она.Как сообщалось, YouTube-каналы государственных СМИ Беларуси (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) удалены 3 апреля из-за санкций. При этом УП "БелТА", как подчеркивалось агентством, не находится под санкциями. Кроме того, в отношении генерального директора СТВ и самой телекомпании санкции - ни Евросоюзом, ни США - не вводились. Никаких разъяснений американская компания Google не предоставила. Министерство информации Беларуси негативно оценило этот недружественный и безосновательный шаг, указав, что оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования.В середине сентября прямо во время прямой трансляции ток-шоу "По существу", посвященной Дню народного единства, YouTube заблокировал телеканал СТВ. Видеохостинг удалил канал передачи "ДХ шоу", проектов "Мнения" и "Без прикрытия". Кроме того, были заблокированы "Радыё Сталіца", Первый канал Белорусского радио и Radio Kultura BY.После очередной блокировки YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации опубликовало заявление, в котором расценило данный факт как грубейшее проявление цензуры и информационной сегрегации.Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминационные подходы. Среди них - VIDEOBEL.BY.-0-